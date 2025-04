Ostern ist zwar vorbei, falls ihr euch oder jemandem noch ein nachträgliches Ostergeschenk machen möchtet, so haben wir einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr bei Penny eine Apple Geschenkkarte kauft, so erhaltet ihr einen Penny Einkaufsgutschein in Höhe von 10 Prozent.

Penny: Apple Geschenkkarte kaufen und 10 Prozent Einkaufsgutschein erhalten

Auch wenn die Rabatt-Aktionen zu Apple Geschenkkarten nicht mehr so attraktiv sind, wie vor ein paar Jahren, gibt es immer mal wieder Aktionen, bei denen sich Geld sparen lässt. Eine entsprechende Aktion läuft derzeit bei Penny.

Ab sofort und noch bis kommenden Samstag (26. Apri l2025) erhaltet ihr beim Kauf einer 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro Apple Geschenkkarte einen Penny Einkaufsgutschein von 10 Prozent je Wertstufe. So spart ihr im übertragenen Sinne beim Kauf der Apple Geschenkkarte.

Im Kleingedruckten heißt es

Gültig ab einem Einkaufswert von 10 €. Einlösbar in der Zeit vom 21.4.2025-31.5.2025. Von der Einlösung des Gutscheins ausgenommen sind Tabakwaren, Verlagserzeugnisse, Pfand, aufladbare Geschenk- und Gutscheinkarten. Der Gutschein ist nur einmal einlösbar und nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Apple Geschenkkarte könnt ihr flexibel zum Kauf von Apple Produkten, aber auch Services, Apps, Spielen etc. einsetzen.