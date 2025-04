Die Deutsche Telekom wertet ihre MagentaMobil Prepaid-Tarife auf und bietet ab dem 29. April 2025 deutlich mehr Datenvolumen an, ohne an den Preisen zu rütteln. Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren von dem Upgrade. Das zusätzliche Volumen wird automatisch freigeschaltet, sobald der nächste Abrechnungszeitraum beginnt. Ein aktiver Wechsel ist nicht erforderlich, sofern ihr bereits die neuen MagentaMobil Prepaid-Tarife nutzt.

Mehr Datenvolumen für Telekom Prepaid-Tarife

Besonders bemerkenswert fällt die Änderung im MagentaMobil Prepaid XL-Tarif aus. Hier verdoppelt sich das enthaltene Datenvolumen von bisher 25 auf stolze 50 GB, während der Preis weiterhin bei 19,95 Euro für 28 Tage bleibt.

Auch in den übrigen Tarifen gibt es spürbare Verbesserungen. Im M-Tarif stehen künftig 13 GB für 9,95 Euro bereit, während der L-Tarif mit 25 GB für 14,95 Euro aufwartet. Wer auf unbegrenztes Datenvolumen setzt, findet nach wie vor im Max-Tarif das passende Angebot. Hier bleibt alles beim Alten, unbegrenztes Surfen ist weiterhin für 99,95 Euro möglich.

Für Nutzer, die planbare Kosten schätzen und ihr Datenvolumen gerne im Voraus regeln, bleibt zudem der Jahrestarif eine interessante Option. Dieser umfasst ab sofort 156 GB für einmalig 99,95 Euro.

Alle MagentaMobil Prepaid-Tarife auf einen Blick:

MagentaMobil Prepaid M: 13 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 25 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 50 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 156 GB (13 GB / mtl.) für 99,95 Euro / 12 Monate

Ein besonderes Merkmal der Telekom Prepaid-Tarife bleibt weiterhin bestehen. So wird nicht genutztes Datenvolumen automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen und dort vorrangig verbraucht. Wird das mitgenommene Datenvolumen wieder nicht verbraucht, verfällt es beim Wechsel in den nächsten Monat.

Selbstverständlich bleiben auch alle anderen bekannten Leistungen erhalten. In den Tarifen M bis XL sowie im Jahrestarif sind Telefonie und SMS in alle deutschen Netze weiterhin inklusive. Für die Tarife gilt außerdem der Zugang zum 5G Netz, sodass das erweiterte Datenvolumen auch in vollem Tempo genutzt werden kann.

Ein weiteres Plus gibt es für Nutzer der MeinMagenta App. Dort lässt sich ein zusätzlicher Datenbonus von bis zu 10 GB freischalten. Die genaue Höhe richtet sich nach dem gewählten Tarif und der bisherigen Vertragsdauer.

-> Hier geht es zu den MagentaMobil Prepaid-Tarifen