Apple gilt in der Branche oft als Nachzügler im KI-Wettrennen. Eine aktuelle Umfrage von Morgan Stanley zeichnet jedoch ein anderes Bild. So übertrifft Apple Intelligence die Erwartungen vieler US-amerikanischer iPhone-Nutzer und entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Faktor bei Kaufentscheidungen.

iPhone-Nutzer schätzen Apples KI hoch ein

Die mit 3.300 US-amerikanischen iPhone-Nutzern durchgeführte Umfrage zeigt, dass fast 80 Prozent aller infrage kommenden Nutzer Apple Intelligence in den letzten sechs Monaten genutzt haben. Die Rückmeldungen dieser Nutzer heben Aussagen wie „einfach zu benutzen“, „innovativ“ und „verbessert mein Benutzererlebnis“ hervor.

Der Einfluss von Apple Intelligence auf die Kaufentscheidung ist ebenfalls signifikant. Etwa 42 Prozent der Befragten gaben an, dass es für ihr nächstes iPhone äußerst oder sehr wichtig ist, dass es Apple Intelligence beherrscht. Bei denjenigen, die innerhalb der nächsten 12 Monate wahrscheinlich ein Upgrade vornehmen werden, steigt diese Zahl auf 54 Prozent.

Angesichts der jüngsten Schlagzeilen rund um Apples KI-Rückstand sind die positiven Rückmeldungen nicht selbstverständlich. Wer die letzten Tech-Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass Apple im Allgemeinen als „rückständig“ gegenüber der KI-Konkurrenz angesehen wird. Für den durchschnittlichen iPhone-Benutzer ist die Verwendung von Genmoji, Benachrichtigungszusammenfassungen oder neuen Fotos-Funktionen jedoch möglicherweise die erste Begegnung mit KI. Somit könnte Apples Rückstand weniger ins Gewicht fallen und das auf der WWDC 2024 verkündete Motto „AI for the rest of us.“ zutreffender sein, als zunächst vermutet wurde.

In diesem Zusammenhang ist Apples langsamer KI-Start vielleicht gar nicht so ein großes Problem, wie manche annehmen. Vor allem, wenn iOS 19 die verspäteten Siri-Funktionen und andere neue Upgrades mit sich bringt, könnte Apple, zumindest vom Durchschnittsnutzer, leicht als führend im Bereich KI wahrgenommen werden.