Vodafone hat bekannt gegeben, dass der Mobilfunkanbieter mit Zinia – der digitalen Finanzierungsplattform der Santander Group – kooperiert, um für mehr Flexibilität beim Smartphone-Kauf zu sorgen. Kunden können fortan entscheiden, ob sie ihr Smartphone per Ratenzahlung in 12, 24 oder 36 Monaten bezahlen.

Vodafone und Zinia kooperieren

Bis dato war die Finanzierung des Smartphones bei Vodafone auf 24 Monate ausgelegt. Mit der neuen Kooperation trennt Vodafone erstmals die Kosten für Tarif und Smartphone. Das gibt euch mehr Spielraum bei der Entscheidung, wann und in welchen Abständen ihr euch ein neues Smartphone zulegt. Das Angebot ist nahtlos in den Bestellprozess des Vodafone-Onlineshops integriert.

Das heißt: Wer bei Vodafone ein Smartphone in Verbindung mit einem GigaMobil oder GigaMobil Young Mobilfunktarif erwirbt, kann dieses ab heute per Ratenzahlung in 12, 24 oder 36 Monaten bezahlen.

Geld sparen durch den rabattierten Mobilfunktarif

Während des Ratenkaufs erhalten Kunden einen rabattierten Mobilfunktarif. Die Höhe des Rabattes für den Mobilfunktarif bei einer Ratenzahlung ist abhängig vom gewählten Smartphone und dem Tarif. Im Tarif GigaMobil M haben Kunden beispielsweise in Verbindung mit einer 12-monatigen Ratenzahlung für das neue Einsteigerhandy iPhone 16e über die gesamte Mindestvertragslaufzeit eine Ersparnis von 90 Euro. Im Tarif GigaMobil XL sparen Kunden bei der Kombination mit dem Samsung-Flaggschiff Galaxy S25 Ultra und einer Smartphone-Finanzierung über 36 Monate insgesamt 180 Euro durch den Rabatt auf den Mobilfunktarif.

>>> Hier geht es zu den Vodafone Tarifen <<<