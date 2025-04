Woche für Woche kündigt Apple TV+ neue Serien, Filme und Dokumentationen. Mit „Prodigies“ bedienen die Verantwortlichen dieses Mal das Comedy-Genre. Genau genau, handelt es sich um eine romantische Comedy-Serie mit Will Sharpe und Ayo Edebiri an.

Apple TV+ kündigt neue Comedy-Serie „Prodigies“ an

Apple TV+ hat die neue siebenteilige Comedy-Serie „Prodigies“ angekündigt. In den Hauptrollen sind BAFTA- und SAG-Preisträger Will Sharpe (“The White Lotus”, “A Real Pain”) und Emmy- und SAG-Preisträger Ayo Edebiri („The Bear“, „After the Hunt“) zu sehen. Die Serie wurde von Sharpe kreiert, geschrieben und inszeniert und von der Emmy- und BAFTA-Preisträgerin SISTER produziert. Edebiri fungiert zudem als ausführender Produzent der Serie.

Inhaltlich gibt uns Apple TV+ bereits einen ersten Einblick, um was es bei der Serie geht. Ein Starttermin gibt es noch nicht. Diese ungewöhnliche Version einer klassischen romantischen Komödie beleuchtet die universelle Komplexität langfristiger Beziehungen aus der Perspektive eines einzigartigen Paares. Didi (Edebiri) und Ren (Sharpe) sind zwei ehemalige Wunderkinder, die seit ihrer Kindheit zusammen sind. Jetzt, Anfang 30, beginnen sie sich zu fragen, ob ihr ganz gewöhnliches Leben dem außergewöhnlichen Versprechen ihrer Kindheit gerecht wird. Unweigerlich stellen sie sich dieselben Fragen über ihre Beziehung. Während individuelle Hoffnungen und Bedürfnisse ihr gemeinsames Leben beeinflussen und mit ihm in Konflikt geraten, hinterfragt die Serie den zentralen Trugschluss romantischer Erzählungen – dass die Geschichte zu Ende ist, wenn die Helden zusammenkommen. Ist das im Leben nicht erst der Anfang?