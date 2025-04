Apple TV+ bietet nicht nur Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen an, sondern beherbergt mittlerweile auch den ein oder Original-Podcast. Im Juni dieses Jahres stößt mit „Easy Money: The Charles Ponzi Story“ ein weiterer Podcast dazu.

„Easy Money: The Charles Ponzi Story“: Original-Podcast startet am 23. Juni 2025

Apple TV+ hat „Easy Money: The Charles Ponzi Story“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Apple Original Podcast, der die unglaubliche Geschichte von Charles Ponzi erzählt – einem italienischen Einwanderer, der 1920 den heutigen Gegenwert von einer Viertelmilliarde Dollar ergaunerte.

Das achtteilige Dokudrama, moderiert von der Journalistin Maya Lau, verbindet fesselndes Storytelling mit investigativer Berichterstattung und beleuchtet den unerhörten Aufstieg und spektakulären Fall des Mannes hinter einem der legendärsten Betrügereien aller Zeiten, der zu einem der berüchtigtsten Trickbetrüger der Geschichte wurde und die Finanzwelt revolutionierte.

Der preisgekrönte Komiker, Schauspieler und Podcast-Moderator Sebastian Maniscalco („The Irishman“, „About My Father“, „Bookie“, „It Ain’t Right Tour“) spricht Ponzi in dem Podcast.

Apple TV+-Abonnenten können ihr Abonnement mit Apple Podcasts verknüpfen und ab dem 23. Juni auf Apple Podcasts auf alle acht Folgen von „Easy Money: The Charles Ponzi Story“ zugreifen. Nicht-Abonnenten können die ersten beiden Folgen des achtteiligen Podcasts ansehen. Die restlichen Folgen werden bis zum Finale am 4. August wöchentlich veröffentlicht.