In der vergangenen Woche hatte Apple den heutigen „Global Close Your Rings Day“ bereits angeteasert. Am heutigen 24. April 2025 findet dieser statt. Ganz zufällig hat Apple den Termin nicht ausgesucht. Heute vor exakt 10 Jahren feierte die Apple Watch ihren Verkaufsstart.

Apple Watch: „Global Close Your Rings Day“ ist gestartet

Über das Jahr verteilt, veranstaltet Apple verschiedene Apple Watch Challenges. Heute ist es wieder soweit. Das Motto lautet „Schließe Deine Ringe“. Zum 10-jährigen Jubiläum der Apple Watch möchte euch Apple dazu animieren, die Aktivitätsringe der Apple Watch zu schließen.

Anwender, die alle drei Aktivitätsringe schließen, erhalten eine limitierte Auszeichnung sowie zehn animierte Sticker und ein animiertes Badge für Nachrichten. Dieses Mal geht Apple noch einen Schritt weiter. Zur Feier des Global Close Your Rings Days könnt ihr eine besondere Anstecknadel erhalten, die von der Auszeichnung inspiriert ist. Ihr könnt die Anstecknadel ab heute in Apple Stores weltweit abholen, solange der Vorrat reicht.