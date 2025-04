Über den Smart Home-Hersteller Aqara haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder berichtet. Nun hat das Unternehmen sein Portfolio an flexiblen Smart-Home-Lösungen weiter aus und kündigt das das Raumthermostat W100, den Hub M100 und das Kamera-Schutzet Y100 an.

Aqara Raumthermostat W100

Das Aqara Raumthermostat W100 ist ein vielseitiger Klimasensor, der präzise Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit misst und gleichzeitig als smarte Fernbedienung für das Zuhause fungiert. Mit kompakten Abmessungen von 86 x 86 mm passt das W100 unauffällig an jede Wand. Das integrierte LCD-Display zeigt aktuelle Raumklimadaten an und kann zusätzlich lokale Wetterinformationen oder Messwerte eines anderen Aqara-Sensors darstellen. Drei seitlich angebrachte, individuell programmierbare Tasten ermöglichen die Steuerung von bis zu neun verschiedenen Aktionen – ideal für das Anpassen von Heizungsprofilen, das Aktivieren von Szenen oder das Schalten von Geräten. Dank der Unterstützung von Zigbee, Thread und Matter lässt sich das W100 nahtlos in gängige Smart-Home-Systeme wie Apple Home, Amazon Alexa, Home Assistant und Homey integrieren.

Aqara Thread/Zigbee Raumthermostat W100, Temperatur & Luftfeuchtigkeit Überwachung, Wireless,... [Matter Kompatibel mit Zigbee & Thread] Das W100 unterstützt sowohl Zigbee- als auch...

[Anpassbare Smart Tasten für Automatisierung] Das W100 verfügt über 3 programmierbare Tasten, die...

Das Aqara Raumthermostat W100 ist für 39,99 Euro im deutschen Aqara Amazon Store erhältlich.

Aqara Hub M100

Der Aqara Hub M100 ist eine besonders kompakte Smart-Home-Zentrale (108 x 30 x 8 mm), die trotz ihrer geringen Größe eine beeindruckende Bandbreite an Funktionen. Als Multi-Protokoll Hub mit Matter Bridge unterstützt der M100 die Verbindung zu bis zu 20 Thread-Geräten und 20 Aqara Zigbee-Geräten gleichzeitig. Der Hub bietet zudem die erweiterte Matter-Bridge-Funktionalität, die Funktionen von Aqara Geräten auch für Plattformen von Drittanbietern nutzbar machen – dazu zählen beispielsweise die geräteinterne KI-Erkennung in Kameras von Aqara und die Sturzerkennung des Präsenzsensor FP2. Ein weiteres Highlight des M100 ist die Fähigkeit zur lokalen Ausführung von Automatisierungen. Dies beschleunigt Reaktionszeiten und hält das Smart Home auch dann funktionsfähig, wenn die Online-Verbindung ausfällt.

Aqara Smart Hub M100 für Hausautomation, Matter-Controller, Thread-Grenzrouter mit Aqara Zigbee und... Multi-Protokoll Smart Hub mit Matter Bridge - Der M100 ist ein Hub, der mit Aqara Zigbee- und...

Matter Bridging für Nahtlose Smart-Home-Integration - M100 unterstützt die einzigartigen...

Der Aqara Hub M100 ist für 19,99 Euro im deutschen Aqara Amazon Store erhältlich.

Aqara Kamera-Schutzet Y100 an

Das Aqara Kamera-Schutzet Y100 ist ein Starterpaket für einfache und effektive Heimüberwachung. Im Zentrum steht der leistungsstarke Kamera-Hub G3, ergänzt durch drei kompakte Zigbee-Sensoren: den Tür- und Fenstersensor, den Bewegungssensor P1 sowie den Erschütterungssensor T1. Alle Komponenten sind für eine unkomplizierte Einrichtung bereits vorkonfiguriert. Der Kamera-Hub G3 liefert in diesem Setup hochauflösende 2K-Videoüberwachung, fungiert als Zentrale für die Zigbee-Sensoren und sorgt bei Bedarf mit einem lauten Alarmton für Abschreckung. Bei verdächtigen Aktivitäten startet die Kamera automatisch eine Aufzeichnung und sendet Push-Nachrichten direkt aufs Smartphone.

Das Aqara Kamera-Schutzet Y100 ist für 139,99 Euro im deutschen Aqara Amazon Store erhältlich.