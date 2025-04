Laut einem neuen Gerücht stehen iOS 19 und iPadOS 19 nicht nur ein großes Redesign bevor. So behauptet der Leaker Majin Bu, dass iPhones mit USB-C-Anschlüssen eine neue Unterstützung für externe Displays erhalten. Zum Einsatz soll hierfür eine Oberfläche kommen, die an den Stage Manager erinnert. Zudem könnte iPadOS 19 eine macOS-ähnliche Menüleiste erhalten, wenn das iPad mit dem Magic Keyboard verbunden ist.

iOS 19

Wenn man das iPhone an ein externes Display anschließt, erhält man derzeit nur eine Spiegelung dessen, was auf dem Bildschirm des Smartphones angezeigt wird. Das ist vielleicht förderlich, wenn man ein Spiel wie Resident Evil am großen Monitor spielen möchte, aber eine hilfreiche Erweiterung für den täglichen Workflow ist das nicht. Wer das iPhone als Arbeitsgerät nutzen möchte, wünscht sich schon länger eine echte Erweiterung des Bildschirms, mit mehr Platz für Apps und produktives Arbeiten.

Mit iOS 19 und einem externen Display könnte erstmals eine Oberfläche auf dem iPhone zum Einsatz kommen, die an den Stage Manager des iPad erinnert. Damit lassen sich mehrere Apps gleichzeitig in frei anpassbaren Fenstern nutzen und verwalten. So schreibt Majin Bu:

„Laut der Quelle werden iPhones mit USB-C externe Displays unterstützen und eine Stage Manager-ähnliche Oberfläche bieten. Obwohl es sich nicht um einen vollständigen Desktop-Modus handelt, können Benutzer damit ihre Bildschirmfläche erweitern, was für Präsentationen, die Arbeit oder eine verbesserte Anzeige ideal ist.“

iPadOS 19

Wie Majin Bu ebenfalls berichtet, wird iPadOS 19 eine macOS-ähnliche Menüleiste am oberen Rand des Bildschirms erhalten. Diese soll angezeigt werden, wenn das iPad mit dem Magic Keyboard verbunden ist.

Während das iPhone erstmals den Stage Manager erhalten soll, könnte das iPad ein großes Update für die Oberfläche erhalten. So soll ein verbesserter Multitasking-Modus aktiviert werden, wenn das Magic Keyboard angeschlossen ist. Welche Verbesserungen im Detail das Update des Stage Managers bringen soll, verrät Majin Bu jedoch nicht. Er erklärt: