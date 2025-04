Nachdem uns bereits erste Dummy-Modelle des iPhone 17 Air gezeigt haben, dass das superdünne Smartphone etwas ganz Besonderes sein wird, ermöglicht uns der Leaker Sonny Dickson nun einen weiteren frühen Blick auf das Gerät. Hier erhalten wir ein gutes Bild davon, wie dünn das iPhone 17 Air im Vergleich zu den anderen Modellen der iPhone 17 Reihe sein soll.

Neue Dummy-Modelle zeigen das iPhone 17 Lineup

Es wird erwartet, dass das iPhone 17 Air an seiner dünnsten Stelle etwa 5,5 mm dick sein wird. Im Vergleich dazu sind die iPhone 17 Pro Modelle Gerüchten zufolge etwa 8,7 mm dick. Sonny Dickson veranschaulicht mit einem Schwung neuer Dummy-Modelle, wie das Größenverhältnis des Lineups untereinander aussieht. Dabei zeigt sich auch, dass das iPhone 17 Air so schlank ausfällt, dass es fast so dünn ist wie seine eigenen Seitentasten.

Take a look at the sides of the iPhone 17 dummy — the Air model is unbelievably thin. pic.twitter.com/ixadQHuxK5 — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 24, 2025

Ein so dünnes Smartphone wirft natürlich Fragen zur Haltbarkeit auf. Apple erinnert sich mit Sicherheit noch zu gut an die „Bendgate“-Saga beim iPhone 6 Plus. Um eine Wiederholung zu vermeiden, wird erwartet, dass das iPhone 17 Air mit einem Gehäuse aus Titan und Aluminium ausgestattet ist. Diese Mischung sorgt dafür, dass es leicht und stabil genug ist, um sich nicht zu verbiegen.

Hier hilft auch ein kleineres Display. Ursprünglich hatte Apple für das iPhone 17 Air ein 6,9 Zoll Display geplant. Doch Berichten zufolge wurde die Displaygröße auf 6,6 Zoll zurückgeschraubt, um das Gerät weniger anfällig für Verbiegungen zu machen.

Es stellt sich auch die Frage, wie die Akkulaufzeit des iPhone 17 Air ausfallen wird. Es wird vermutet, dass Apple sich für eine einzelne Rückkamera entschieden hat, um Platz für den Akku zu schaffen. Zudem wird ein effizienteres, von Apple entwickeltes C1-Modem eingesetzt. Somit stehen die Chancen gut, dass die Akkulaufzeit mit der von aktuellen iPhone-Modellen vergleichbar sein wird.