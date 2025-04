Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht, der das iPhone 16 und dessen Ceramic Shield bewirbt. Der Clip trägt den Titel „Trust Issues“ und greift eine Alltagsszene auf, die wohl jeder schon einmal erlebt hat oder zumindest fürchtet. Ein iPhone fällt zu Boden. Alle halten kurz die Luft an, und für einen Moment scheint alles stillzustehen. Genau diesen Augenblick nutzt Apple, um auf eines seiner wichtigsten Produktversprechen aufmerksam zu machen.

iPhone 16 mit verbessertem Ceramic Shield

In diesem Fall ist es eine Familie auf einem Rummelplatz, die einen fremden Mann bittet, ein Gruppenfoto zu machen. Was könnte schon schiefgehen? Es passiert, was passieren musste. Das iPhone rutscht ihm aus der Hand und fällt zu Boden. Der Vater der Familie erstarrt für einen Moment, der Titel „Trust Issues“ bekommt an dieser Stelle sein Gewicht. Doch die Auflösung folgt prompt. Das iPhone 16 liegt auf dem Boden und wird von dem Sohn voller Vertrauen aufgehoben, als wäre nichts gewesen. Weder Kratzer noch Sprünge sind auf dem unversehrten Gerät zu finden.

Apple nutzt diesen kurzen Schockmoment geschickt, um die Widerstandsfähigkeit des Ceramic Shields zu zeigen. Bereits die Vorgängermodelle waren mit dem besonders robusten Displayglas ausgestattet, aber für das iPhone 16 verspricht Apple noch einmal eine Verbesserung. So gibt das Unternehmen an, dass der neueste Ceramic Shield doppelt so robust wie das Glas aller anderen Smartphones ist.