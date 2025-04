Bereits heute bietet WhatsApp verschiedene Datenschutz-Funktionen an. So sind alle eure persönlichen Nachrichten und Anrufe beispielsweise Ende-zu-Ende-verschlüsselt und euch stehen Funktionen wie selbstlöschende Nachrichten und die Chatsperre zur Verfügung. Nun führt der Messenger den erweiterten Chat-Datenschutz ein.

WhatsApp führt erweiterten Chat-Datenschutz ein

WhatsApp geht beim Datenschutz einen weiteren Schritt nach vorne und führt die Funktion „Erweiterter Chat-Datenschutz“ ein. Diese neue Einstellung ist sowohl in Einzel- als auch Gruppenchats verfügbar und verhindert, dass Inhalte WhatsApp verlassen, wenn euer Bedürfnis nach Vertraulichkeit besonders groß ist.

Sobald ihr die Funktion aktiv ist, wird blockiert, dass andere Personen Chats exportieren, Medien automatisch auf ihr Telefon herunterladen und Nachrichten für KI-Funktionen verwenden können. Kurzum: Alles, was im Chat gesagt wird, den Chat nicht verlässt. Diese Neuerung könnte besonders in hilfreich sein, wenn ihr in Gruppen kommuniziert, in denen ihr vielleicht nicht alle Personen genau kennt, die Themen aber dennoch sensibel sind, wie z. B. bei Gesprächen über gesundheitliche Herausforderungen in einer Selbsthilfegruppe.

Ihr aktiviert die neue Funktion indem ihr auf den Chatnamen tippt und danach „Erweiterter Chat-Datenschutz“ auswählt.