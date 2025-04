Apple entzieht seinem KI-Chef John Giannandrea ein weiteres Projekt und er wird nicht länger die geheime Robotikabteilung des Unternehmens beaufsichtigen. Damit geht die Entmachtung von Giannandrea offenbar in die nächste Runde.

Apple entzieht wichtiges Robotikteam der Aufsicht von John Giannandrea

Apple bereitet einen weiteren Führungswechsel vor. Dieses Mal betrifft es das geheime Robotik-Team. Bloomberg berichtet , dass Apple sein Robotik-Team von Senior Vice President if Machine Learning and AI Strategy John Giannandrea auf Senior Vice President of Hardware Engineering John Ternus verlagert.

Dieser Schritt erfolgt nur einen Monat nachdem Apple Giannandrea die Aufsicht über Siri entzogen hatte, nachdem Tim Cook das Vertrauen in die Fähigkeiten des ehemaligen Google-Managers verloren hatte. Das Siri-Team wird nun von Mike Rockwell geleitet, dem Entwickler von Apple Vision Pro. Dieser berichtet in seiner neuen Funktion nun an den Apple Software-Chef Craig Federighi.

Nun wird es beim Robotik-Team einen ähnlichen Führungswechsel geben und dieses in die Hardware-Abteilung wechseln, wo die Robotik-Entwicklung künftig von Apples Senior Vice President John Ternus anstelle von Giannandrea geleitet wird. Giannandrea leitet weiterhin Apples KI- und Machine-Learning-Aktivitäten. Der Wechsel in der Leitung des Robotik-Teams wird seinem Team mehr Zeit geben, sich auf neue KI-Funktionen zu konzentrieren. Allerdings dürfte sein Kredit weitestgehend aufgebraucht sein und es würde uns nicht überraschen, wenn Giannandrea mittelfristig das Unternehmen verlässt.

Apple nimmt umfassende Änderungen im Management vor, um „Apple Intelligence“ noch mehr Priorität einzuräumen, da das Unternehmen zu Google, OpenAI, Perplexity und anderen KI-Unternehmen aufschließen muss, die in der KI-Entwicklung um Längen voraus sind.

Das Robotik-Team von Apple arbeitet an mehreren Produkten, darunter einem iPad-ähnlichen Tischgerät mit einem Roboterarm, der das Display bewegt. Geleitet wird das Team von Kevin Lynch, der auch an der Apple Watch mitgearbeitet hat. Zudem soll ein mobiler Roboter erforscht werden, der Nutzern durch ihr Zuhause folgen kann.