Wie MacRumors berichtet, arbeiten Apples Ingenieure mit der Godot-Community zusammen, um eine native visionOS-Unterstützung für die Spiele-Engine zu bieten. Bei Godot handelt es sich um eine kostenlose und quelloffene Engine, die sich als flexible Option für Spieleentwickler neben Größen wie Unity und Unreal etabliert hat. Sie läuft bereits auf PCs, mobilen Geräten und im Browser. Dank der Beteiligung von Apple können Godot-Entwickler somit bald auch Spiele entwickeln, die direkt auf dem Vision Pro Headset laufen.

Auf GitHub bestätigte ein Mitglied des visionOS-Engineering-Teams, dass Apple an einem VR-Plugin arbeitet, um die Vision Pro-Unterstützung für Godot zu ermöglichen. Die Ingenieure haben bereits begonnen, Code auf GitHub beizutragen und werden die Entwicklung auf der Grundlage des Feedbacks der Community fortsetzen.

Vision Pro hat seit seiner Markteinführung mit Schwierigkeiten zu kämpfen, da sich die Verkäufe verlangsamen und das Interesse der Nutzer nachlässt. Die hohen Kosten und der Mangel an überzeugenden Inhalten haben es dem Headset schwer gemacht, sich durchzusetzen. Mit dem Angebot kostenloser Tools, die Godot-Entwicklern helfen, immersive visionOS-Erlebnisse zu schaffen, könnte Apple die Inhaltsbibliothek der Plattform erweitern.

In einem Statement drückte einer der Apple-Entwickler seine Begeisterung für die Zusammenarbeit mit der Godot-Community aus:

„Liebe Godot-Community,

ich gehöre zum visionOS-Engineering-Team von Apple, und wir würden gerne eine Vision Pro-Unterstützung in die Godot-Engine einbringen. Dies ist die erste PR [Pull Request], die den Grundstein dafür legt.

Zunächst möchte ich erwähnen, dass wir uns sehr freuen, mit der Godot-Community an der Unterstützung von visionOS zu arbeiten. Wir haben versucht, Godots Coding-Standards zu erfüllen und einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Beiträge zu stellen. Wir hoffen, dass unsere Beiträge mit den Zielen von Godot übereinstimmen. Obwohl wir versucht haben, die Änderungen in kleinere, in sich geschlossene PRs aufzuteilen, sind wir uns bewusst, dass einige dieser PRs von beträchtlichem Umfang sein können.

Wir sind gerne bereit, unsere PRs nach Erhalt von Feedback und Vorschlägen aus der Community zu überarbeiten.“