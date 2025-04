Apples Abhängigkeit von China als Produktionsstandort ist allgemein bekannt. Noch im vergangenen Jahr versicherte CEO Tim Cook, dass das Unternehmen die Beziehungen zu China nicht abbrechen wird. Doch die jüngste US-Zollpolitik sorgt nun dafür, dass Apple schneller als geplant seine Zulieferkette weiter diversifizieren will. So berichtet die Financial Times nach den letzten US-Zollerhöhungen, dass Apple bis Ende nächsten Jahres fast alle in den USA verkauften iPhones nicht mehr in China, sondern in Indien herstellen lassen will.

Indien statt China

Derzeit werden in Indien jährlich etwa 40 Millionen iPhones sowohl für den lokalen Vertrieb als auch für den Export produziert. Apples ehrgeiziger Plan würde voraussetzen, dass das Unternehmen seine derzeitigen iPhone-Produktionskapazitäten in Indien verdoppelt.

Auch wenn die beschleunigte Diversifizierung ein großer Kraftakt darstellt, drängt die Zeit. Die Handelsspannungen zwischen den USA und China haben sich verschärft. So hat US-Präsident Trump saftige Zölle auf chinesische Importe verhängt, was den Marktwert von Apple um 700 Milliarden Dollar geschmälert hatte. Das hat Apple zweifelsohne motiviert, alle nötigen Maßnahmen vorzunehmen, um aus dieser Misere herauszukommen.

Indien bietet sich für Apple als der richtige Partner zur richtigen Zeit an. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ohnehin seine Produktionskapazitäten in dem Land erweitert und arbeitet bereits mit lokalen Partnern zusammen. Da Indien und die USA ein bilaterales Handelsabkommen anstreben, entwickelt sich Indien zu einem noch attraktiveren Produktionsstandort.

Natürlich liegt noch ein weiter Weg vor Apple. Auch wenn Apple die Fertigung nach Indien verlagert, ist das Unternehmen bei den Hunderten von Komponenten, die in jedem iPhone verbaut werden, weiterhin stark auf chinesische Zulieferer angewiesen. Eines ist sicher. Die nächsten Jahre werden ein wichtiger Wendepunkt für die globalen Aktivitäten von Apple sein.