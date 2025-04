Apple TV+ begibt sich mit der Fortsetzung eines seiner ersten Hits wieder in vertraute Gewässer. So berichtet Deadline, dass Greyhound mit einer Fortsetzung sein Comeback feiern wird. Für das Seedrama im Zweiten Weltkrieg ist auch wieder Tom Hanks mit an Bord, der nicht nur als Hauptdarsteller auftritt, sondern zudem das Drehbuch geschrieben hat.

Greyhound 2 auf Apple TV+

Greyhound hat Apple TV+ mit seinen intensiven Gefechten auf dem Atlantik und Hanks‘ charakteristischem Ernst ins Streaming-Rampenlicht gebracht. Der Film wurde sogar für den Academy Award nominiert und markierte im Jahr 2020 einen frühen Höhepunkt für die damals noch junge Streaming-Plattform von Apple. Jetzt geht die Geschichte weiter, mit dem Team, das sich bereits für das Original verantwortlich zeigte.

Tom Hanks hat das Drehbuch für dieses nächste Kapitel geschrieben und wird seine Rolle als Commander Krause wieder aufnehmen. Auch Greyhound-Regisseur Aaron Schneider und Produzent Gary Goetzman sind wieder dabei. Derzeit laufen zudem Gespräche mit anderen Hauptdarstellern, die sich erneut an der Mission beteiligen wollen. Stephen Graham, der gerade mit dem Netflix-Film „Adolescence“ von der Kritik gelobt wurde, ist ebenfalls im Gespräch. Die Dreharbeiten sollen im Januar 2026 in Sydney starten.

Der zweite Teil wird dort anknüpfen, wo Greyhound aufgehört hat. Diesmal werden Krause und seine Crew von den Stränden der Normandie in den weiten Pazifik reisen und die letzten Kapitel des Zweiten Weltkriegs mitgestalten. Falls ihr den Start von Greyhound verpasst habt, haben wir hier für euch die Zusammenfassung und den Trailer zum ersten Teil:

„Tom Hanks spielt einen erfahrenen Navy-Veteranen, der bei seinem ersten Einsatz als US-Captain während des Zweiten Weltkriegs einen Konvoi von 37 Schiffen mit tausenden Soldaten und dringend benötigten Vorräten bei der gefährlichen Nordatlantiküberquerung beschützen muss. Bei der Durchquerung der sogenannten ‘Schwarzen Grube‘ müssen der Captain und seine Eskorte fünf Tage ohne Luftunterstützung überstehen, sich gegen Nazi-U-Boote zur Wehr setzen sowie Flotte und Mannschaft verteidigen. ‘Greyhound‘ ist von den Ereignissen der Atlantikschlacht inspiriert, die in den ersten Monaten des amerikanischen Bündnisses mit Großbritannien und den alliierten Streitkräften stattfand.“