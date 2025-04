Langfristige Strategien sind für Apple kein Fremdwort. Manchmal geschehen die größten Innovationen still und leise im Hintergrund und bereiten die Bühne für etwas Großes vor. Im Moment sind alle Augen auf das kommende iOS 19 Update gerichtet. Während sich viele Gerüchte auf ein Redesign konzentrieren, könnte eine neue Funktion den Weg für Apples erstes faltbares iPhone ebnen. Zum Einsatz soll hierfür eine Oberfläche kommen, die an den Stage Manager erinnert.

Multitasking für das iPhone Fold

Gerüchten zufolge soll iOS 19 eine Stage Manager-ähnliche Funktion auf iPhones bringen, wenn diese über USB-C an externe Displays angeschlossen sind. Aber wie oft schließt man ein iPhone an ein externes Display an? Diese Aktualisierung scheint für etwas anderes maßgeschneidert zu sein. Apple nutzt es wahrscheinlich als Testumgebung für Multitasking-Funktionen, die auf dem iPhone Fold glänzen werden.

Wie 9to5Mac anmerkt, ist das Multitasking-Konzept für das iPhone Fold ein wichtiger Faktor. Im Wesentlichen funktioniert das faltbare Gerät wie ein iPhone, wenn es zusammengeklappt ist, und ähnelt einem iPad mini, wenn es aufgeklappt ist. Man will Apps nebeneinander laufen lassen, Inhalte per Drag & Drop verschieben und die Größe von Fenstern ändern, genau wie auf einem iPad.

Apple geht wahrscheinlich davon aus, dass bei seinem neuen Multitasking-System einige Änderungen erforderlich sein werden. Wenn es ein Jahr früher auf den Markt kommt, hat das Unternehmen die Daten aus der Praxis und die Zeit, diese Änderungen vorzunehmen. Laut aktuellen Gerüchten wird Apples faltbares iPhone Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen.