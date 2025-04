Apple arbeitet weiterhin an einem neuen Wearable-Projekt. Laut der aktuellen Ausgabe von Mark Gurmans „Power On“ Newsletter entwickelt das Unternehmen eine eigene smarte Brille, die an die Meta Ray-Ban-Brillen erinnert. Das Gerät soll einige der jüngsten KI-Fortschritte von Apple in ein leichtes, alltagstaugliches Design integrieren.

Apple Smart Glasses

Trotz des ganzen Hypes hat sich die Vision Pro nicht als der von Apple erhoffte Durchbruch erwiesen. Der hohe Preis, das relativ sperrige Design und die eingeschränkte Alltagstauglichkeit haben verhindert, dass das Gerät zu einem Must-Have wurde. Langfristig konzentriert sich Apple Berichten zufolge auf etwas Schlankeres.

Das ultimative Ziel von Apple ist die Entwicklung einer branchenführenden AR-Brille. Die größte Hürde ist die enorme Herausforderung, eine leichte, elegante und gleichzeitig fortschrittliche AR-Brille zu entwickeln, ohne die Batterielaufzeit oder die Leistung zu beeinträchtigen. Apple muss herausfinden, wie man Kameras, Sensoren und ein Display in etwas packen kann, das nicht wie ein Headset aussieht.

Ein Meta-Ray-Ban-Konkurrent

Während die Apple Glasses noch einige Jahre bis zur Marktreife benötigen, plant Apple zuvor ein Produkt zu bringen, das an die Ray-Ban-Brillen von Meta erinnert. Anders als die Vision Pro würde diese Brille nicht über AR verfügen, sondern soll Kameras, Mikrofone, Audiofunktionen und KI-gesteuerte Funktionen bieten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum zu erfassen, ohne das iPhone zücken zu müssen.

Wie Gurman bestätigt, soll die Brille vor allem auf Apple Intelligence setzen und die Umgebung analysieren, um dem Träger Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne jedoch echte Augmented Reality zu bieten. Die Privatsphäre bleibt ein wichtiger Faktor. Gurman hatte bereits zuvor erwähnt, dass aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes möglicherweise keine Fotos mit der Brille gemacht werden können.