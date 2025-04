Apple arbeitet laut Bloombergs Mark Gurman an einem großen iPhone-Redesign zum 20-jährigen Jubiläum des Geräts. Was uns im Jahr 2027 erwartet, ist noch nicht im Detail bekannt, fest steht jedoch laut Gurman, dass Apple viel mehr Glas einsetzen will.

„Wie eine einzige Glasscheibe“

Laut Gurman bereitet Apple für das 20-jährige Jubiläum des iPhone eine „große Umstrukturierung“ vor. Zu den Neuerungen gehört nicht nur die Einführung eines faltbaren iPhone, sondern angeblich auch ein „kühnes neues Pro-Modell“.

Dieses Gerät könnte, wenn alles nach Plan läuft, das bieten, was Apples ehemaliger Designchef Jony Ive ursprünglich für das iPhone vorgesehen hatte. Berichten zufolge hatte sich Ive lange Zeit für ein iPhone eingesetzt, das „wie eine einzige Glasscheibe“ aussehen sollte. Wenn Apple tatsächlich ein solch ambitioniertes Design umsetzt, wird das Gerät voraussichtlich einen spürbaren Aufpreis erhalten, der nicht zuletzt aufgrund der US-Zollpolitik zustande kommt.

Gurman schreibt in seinem Newsletter: