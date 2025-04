Apple TV+ konnte bei den BAFTA Television CRAFT Awards 2025 mehrere Auszeichnungen für erfolgreiche Serien wie „Slow Horses“, „Bad Sisters“ und „The Velveteen Rabbit“ gewinnen.

Apple TV+ erhält 4 BAFTA Television Craft Awards 2025

Vor wenigen Wochen hatten wir euch darüber informiert, dass Apple TV+ 13 Nominierungen für die BAFTA Television Awards 2025 erhalten hat. Diese teilen sich in die BAFTA Television Craft Awards und die BAFTA Television Awards auf. In der Nacht zu heute wurden die Gewinner der BAFTA Television Craft Awards 2025 bekannt gegeben. Die Zeremonie der BAFTA Television Awards findet am Sonntag, den 11. Mai 2025, statt.

Apple TV+ konnte bei den BAFTA Television Craft Awards 4 Auszeichnungen gewinnen. Apples beliebtes Spionagedrama „Slow Horses“ gewann in den Kategorien Schnitt: Fiktion und Ton: Fiktion, die erfolgreiche Komödie „Bad Sisters“ in der Kategorie Originalmusik: Fiktion und „The Velveteen Rabbit“ in der Kategorie Kinderbastelteam. Die BAFTA Television Awards würdigen jährlich die besten britischen Programme, Aufführungen und Produktionen.

Bereits in den vergangenen Jahren konnte Apple TV+ regelmäßig BAFTA Television Craft Awards für sich verzeichnen.

Übersicht

“Slow Horses”

Editing: Fiction — Robert Frost

Sound: Fiction — Andrew Sissons, Martin Jensen, Joe Beal, Alex Ellerington, Duncan Price, Abbie Shaw

“Bad Sisters”

Original Music: Fiction — Tim Phillips, PJ Harvey

“The Velveteen Rabbit”

Children’s Craft Team — Tom Bidwell, Jennifer Perrott, Rick Thiele, Sarah Brewerton, Anna Rackard, James Mather

Bis heute haben Apple Original-Filme, -Dokumentationen und -Serien 567 Auszeichnungen und 2.597 Nominierungen erhalten, darunter die mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnete Komödie „Ted Lasso“ und der historische Oscar-Gewinner für den besten Film „CODA“.