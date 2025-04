Apples Beats-Produktlinie wird um zwei neue Farbvarianten für seine tragbaren Lautsprecher erweitert. „Navy Blue“ und „Blush Pink“ gesellen sich zu den bereits im Juni 2024 vorgestellten Ausführungen. Aus technischer Sicht handelt es sich hier um dieselben Beats Pill Lautsprecher aus dem letzten Jahr.

Frische Farben für den Beats Pill Lautsprecher

Die Apple-Marke Beats stellte die aktuelle Beats Pill Version im Juni letzten Jahres vor, nachdem die vorherige Pill+ Version bereits Anfang 2022 eingestellt wurde. Der schlanke Lautsprecher ist um 20 Grad nach oben geneigt, um Schallwellen optimal aussenden zu können und Schallreflexionen zu minimieren. Das Ergebnis ist laut Apple ein raumfüllender Klang mit präzisen Höhen, satten Mitten und druckvollem Bass. Trotz der Leistungssteigerung ist der Beats Pill 10 Prozent leichter als sein Vorgänger.

Die Fast Fuel Technologie ermöglicht zudem schnelles Aufladen über USB-C. So reicht eine Ladung von 10 Minuten für eine Wiedergabe von 2 Stunden. Die Bedienung erfolgt über die Tasten am Gerät. Zur Beschallung einer Party oder für das Surround Sound Feeling kann man zwei Beats Pill Lautsprecher einfach mit dem Verstärker-Modus oder dem Stereo-Modus miteinander synchronisieren und erhält das doppelte Sounderlebnis. Durch die Kompatibilität mit iOS und Android ist eine einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten möglich. Zudem ist der Lautsprecher dank IP67-Zertifizierung vor Staub sowie Wasser geschützt und damit auch für Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Der Beats Pill Lautsprecher in der neuen Farboption „Navy Blue“ ist in den USA exklusiv bei Walmart für 149,99 US-Dollar erhältlich. Die Farbe „Blush Pink“ gibt es exklusiv bei Target zum gleichen Preis. Ob die neuen Farboptionen in Deutschland auch exklusiv bei ausgewählten Händlern erhältlich sein werden oder frei im Verkauf angeboten werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Ein bisschen Star-Power

Um die Einführung der neuen Farben zu feiern, hat Beats eine Reihe neuer „Pill People“-Shorts veröffentlicht. Hierbei schlüpft WNBA-Star Angel Reese in die Rolle der pinken Pill Person, während der ehemalige F1-Fahrer Daniel Ricciardo die blaue Pill Person spielt.

