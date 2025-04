iOS 18.5 befindet sich seit fast einem Monat in der Beta-Phase und wird voraussichtlich im Mai veröffentlicht. Auf dem Papier sieht das Update recht mager aus. Bisher sind die einzigen bestätigten Neuerungen ein paar Optimierungen an Apples Mail-App. Nun weist 9to5Mac auf zwei weitere Ergänzungen hin, die iOS 18.5 etwas mehr Schwung verleihen.

Apple bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, seine neuen KI-Funktionen mit iOS 18.5 nach China zu bringen. Bis jetzt war China die einzige große Region, die von der Apple Intelligence Party ausgeschlossen war. Die Europäische Union befand sich im selben Boot, bis iOS 18.4 erst letzten Monat die KI-Funktionen in der EU einführte.

Die Einführung von Apple Intelligence auf dem chinesischen Markt könnte Apple den dringend benötigten Auftrieb in dem Land geben. Die iPhone-Verkäufe in China sind alarmierend rückläufig. Die Lage ist ernst, wie auch Apple-CEO Tim Cook weiß, der das Fehlen von KI-Funktionen als einen Grund für die rückläufigen Absatzzahlen genannt hatte. Der Plan ist also theoretisch einfach: Apple muss seine KI-Suite nach China bringen, doch da hat noch die chinesische Regierung ein Wörtchen mitzureden. So erhebt das Land strenge regulatorische Anforderungen an künstliche Intelligenz, was viele Anpassungen erfordert, die Apple dank einer Partnerschaft mit Alibaba vorgenommen hat. Somit ist der Weg frei für Apple Intelligence in China, sodass der Startschuss mit iOS 18.5 erfolgen kann.

Für den Rest der Welt ist das vielleicht kein bemerkenswertes Feature, doch für Apple ist das Update unerlässlich. China ist ein riesiger Markt, aber die KI-Beschränkungen des iPhone waren ein eklatantes Problem. Da Huawei und andere Konkurrenten mit ihrem KI-Fokus auf dem Vormarsch sind, muss Apple KI-Funktionen anbieten, die mit dem, was anderswo verfügbar ist, mithalten können.

Jedes Frühjahr bringt Apple neue Hintergrundbilder, Watch Faces und Apple Watch Armbänder mit dem Pride-Motto heraus. Dieses Jahr dürfte es nicht anders sein. Der Entwickler Aaron Perris hat Hinweise auf neue Pride-Wallpaper entdeckt, die im Beta-Code von iOS 18.5 versteckt sind. Apple veröffentlicht diese normalerweise im Mai, um sie mit den Pride-Feierlichkeiten auf der ganzen Welt in Einklang zu bringen.

iOS 18.5 beta 2 describes the upcoming Pride wallpaper which will be added in the final version of iOS 18.5:

„Multi-colored shapes meet at sharp angles in a vibrant display of verisimilitude“

— Aaron (@aaronp613) April 15, 2025