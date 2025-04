Die Telekom lässt die Korken knallen. Passenderweise feiert die Sektstadt Eltville als 1000. Gemeinde mit 5G auf schneller 3,6 GHz Frequenz. Damit feiert das Bonner Unternehmen einen weiteren Meilenstein beim 5G-Ausbau.

Telekom: jetzt mehr als 15.000 5G-Antennen mit 1 Gbit/s

Eltville am Rhein ist der 1000. Ort in ganz Deutschland, in dem man 5G mit Höchstgeschwindigkeit im Netz der Telekom erleben kann. Die Kundinnen und Kunden der hessischen 17.000-Einwohner-Stadt können jetzt unterwegs mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s surfen und streamen. Dafür hat die Telekom in Eltville einen neuen Mobilfunkstandort mit Antennen auf dem besonders leistungsstarken 3,6 Gigahertz (GHz) Frequenzband in Betrieb genommen.

Alles in allem funken deutschlandweit mittlerweile mehr als 15.000 der besonders leistungsstarken 5G-Antennen auf dem 3,6 GHz-Frequenzband: Es ergänzt die 5G-Frequenzen im Bereich 700 Megahertz und 2,1 GHz, die bundesweit im 5G-Netz der Telekom im Einsatz sind. 5G-Antennen im 3,6 Ghz Frequenzbereich sind fast immer direkt mit Glasfaser und mit 10 Gbit/s angeschlossen. Über sie fließen mehr Daten schneller durchs Netz. Sie sorgen auch dort für eine reibungslose Mobilfunkversorgung, wo viele Menschen an einem Ort zusammenkommen und eignen sich ideal für datenintensive Anwendungen. Insgesamt können über 98 Prozent der Menschen in Deutschland bereits das 5G-Netz der Telekom nutzen. Bis Ende dieses Jahres plant die Telekom, 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G zu versorgen.