Apple hat auf seiner Webseite eine neue Unterseite namens „Snapshot“ veröffentlicht. Hier erhaltet ihr eine kompakte Übersicht zu diversen Projekten von Künstlern, Schauspielern und Sportlern, die auf Apples Plattformen verfügbar sind.

Apple verknüpft Musik, TV+ und Podcasts auf einer Seite

Wenn ihr snapshot.apple.com besucht, wird euch ein Karussell voller bekannter Namen angezeigt. Billie Eilish, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Ariana Grande, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Brie Larson, Shohei Ohtani, Lionel Messi, Stephen Curry und Serena Williams sind nur einige der bekannten Gesichter, die sich auf dem Bildschirm tummeln.

Ein Klick auf den Star der Wahl bringt euch auf die zugehörige Übersichtsseite. Jede Promi-Seite bietet eine kurze Biografie der Person sowie eine kuratierte Sammlung ihrer Arbeit auf den Apple-Medienplattformen. Wenn ihr zum Beispiel auf die Seite von Billie Eilish klickt, könnt ihr ihren gesamten Apple Music Katalog durchstöbern, ihre Apple TV+ Dokumentation ansehen und Podcast-Interviews hören, die sich mit ihrem kreativen Werdegang beschäftigen. Das alles ist unter der Überschrift „Your favorites, at a glance“ („Deine Favoriten auf einen Blick“) zusammengefasst.

„Snapshot“ soll das Auffinden verwandter Inhalte wesentlich vereinfachen. Anstatt zwischen verschiedenen Apps zu wechseln oder manuell zu suchen, erhaltet ihr eine übersichtliche Präsentation an einem Ort. Das Design ist im Moment sehr einfach gehalten, vielleicht sogar ein bisschen zu schlicht. Der Bildlauf ist sehr langsam, dabei gibt es keine Möglichkeit, den Ablauf zu beschleunigen. Die Liste scheint auch nicht in einer bestimmten Reihenfolge zu sein, was die Übersichtlichkeit nicht fördert. Letztendlich ist es eine gute Idee, alle Star-Inhalte der verschiedenen Plattformen an einer Stelle aufzulisten und zu verlinken, wenn auch die Umsetzung noch Verbesserungspotenzial hat.