In der Gerüchteküche hieß es bisher, dass das Display des iPhone 17 Pro eine besonders kratzfeste Antireflexionsbeschichtung erhalten wird. Laut MacRumors soll Apple dieses Upgrade jedoch gestrichen haben.

Kein entspiegeltes Display für das iPhone 17 Pro

Im Frühjahr 2023 deutete der Leaker Instant Digital erstmals an, dass Apple an einer neuen Antireflexionsschicht für ein iPhone-Display arbeitet. Die neue Beschichtung sollte sogar kratzfester als das Ceramic Shield sein. Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, hätten wir mit dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max die ersten iPhones mit diesen entspiegelten Displays in der Hand halten können. Geht es nach einer „zuverlässigen Quelle“, die mit MacRumors gesprochen hat, wird daraus nun leider nichts.

So soll sich der Prozess der neuen Entspiegelung von iPhone-Displays als zu langsam erwiesen haben. Wenn man bedenkt, dass Apple Millionen von Geräten herstellt, entwickelt sich ein langwieriger Produktionsprozess natürlich zu einem Problem, weswegen das Upgrade vom Tisch sein soll. Somit werden wir wohl mit der aktuellen Beschichtung weiter vorliebnehmen müssen, die immerhin Öl und fettartige Substanzen abweist, sprich Fingerabdrücke.

Für Mac und iPad Pro bietet Apple hingegen ein Nano-Textur-Display an, das Blendeffekte reduziert. Es bleibt offen, ob Apple eines Tages auf Nano-Textur oder eine einfachere Antireflexionsschicht für das iPhone umsteigen wird oder ob die Idee eines nicht reflektierenden iPhone-Displays komplett verworfen wurde.