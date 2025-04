Apple bereitet das iPhone-Lineup offenbar auf ein umfassendes Upgrade vor. Anstatt sich nur auf die Prozessorleistung oder die Verbesserung der Kamera zu konzentrieren, spielt der Arbeitsspeicher dieses Jahr eine größere Rolle. So soll ein RAM-Upgrade vor allem der Verarbeitung von künstlicher Intelligenz, die direkt auf dem Gerät stattfindet, zugutekommen.

12 GB RAM für das iPhone 17

Apples iPhone 17 Generation wird zwar erst im September erwartet, doch die Gerüchteküche brodelt schon einige Monate. Heute geht es wieder um den Arbeitsspeicher. Derzeit sind alle iPhone 16 Modelle mit 8 GB RAM ausgestattet. Laut dem Leaker Digital Chat Station steht nun bei Apple fest, dass die iPhone 17 Familie mit 12 GB RAM ausgestattet sein wird.

An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob sich das Basis iPhone 17 weiterhin mit 8 GB RAM zufriedengeben muss, oder ob hier auch ein RAM-Upgrade erfolgt. So hieß es bisher, dass möglicherweise nur das iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max mit 12 GB RAM ausgestattet werden. Wenn wir Digital Chat Station beim genauen Wortlaut nehmen, wird auch das iPhone 17 entsprechend aufgerüstet. Passend hierzu berichtete zuvor der Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple bis zum Mai eine endgültige Entscheidung darüber treffen will, ob das Basismodell des iPhone 17 mit 8 GB oder 12 GB RAM ausgestattet wird.

Ein Upgrade des Arbeitsspeichers soll vor allem der Verarbeitung der On-Device KI zugutekommen. Dieser Ansatz bietet Vorteile wie verbesserten Datenschutz, geringere Latenzzeiten und Funktionalität in Gebieten mit eingeschränkter Internetanbindung. Die Erhöhung des Arbeitsspeichers deutet zudem auf neue Apple Intelligence Funktionen hin, die möglicherweise noch mehr Arbeitsspeicher benötigen und folglich nur auf iPhone-Modellen mit entsprechend viel RAM verfügbar sein werden.