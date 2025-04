WhatsApp bastelt weiter an den kleinen Dingen, die uns den Alltag erleichtern sollen. Dieses Mal stehen die Sprachnachrichten auf dem iPhone im Mittelpunkt. So zeigt uns WABetaInfo eine neue Funktion, die das Aufnehmen und Verschicken der Sprachnachrichten künftig entspannter gestalten soll.

Ein Tap genügt

In der neuesten Betaversion für iOS (Version 25.13.10.70) führt WhatsApp eine kleine, aber feine Änderung ein, die den Umgang mit Voice-Messages vereinfacht. Mit nur einem Tipp auf das Mikrofon-Symbol startet die Sprachaufnahme sofort. Klingt nach einer Kleinigkeit, macht aber einen großen Unterschied, wenn ihr regelmäßig Sprachnachrichten verschickt.

Bisher war der Weg zur Sprachmitteilung ein bisschen umständlicher. Man musste entweder den Mikrofon-Button gedrückt halten, solange man spricht, oder man hat nach dem Antippen nach oben gewischt, um die Aufnahme zu sperren und freihändig weiterreden zu können. Vor allem bei längeren Nachrichten war das eine praktische Lösung, aber eben nicht ganz intuitiv.

Die neue Methode setzt genau hier an. Einmal tippen genügt, die Aufnahme läuft, und ihr könnt in Ruhe eure Nachricht einsprechen, ohne auf den Button achten zu müssen. Kein Hochwischen, kein Festhalten. Einfach reden. Das spart nicht nur Nerven, sondern macht die Funktion auch zugänglicher. Aktuell ist das Feature allerdings nur für eine ausgewählte Gruppe von Beta-Testern freigeschaltet. WhatsApp verteilt solche Neuerungen gerne schrittweise, um Feedback zu sammeln und mögliche Fehler auszubügeln, bevor die breite Masse von einer neuen Funktion profitiert. Wann genau alle iOS-Nutzer in den Genuss der neuen Sprachaufnahmen kommen, bleibt offen, aber lange dürfte es nicht mehr dauern.