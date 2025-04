Spotify hat soeben seine Geschäftszahlen für das angelaufene Q1/2025 und somit für die Monate Januar, Februar und März bekannt gegeben. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen in wichtigen Kennzahlen – darunter der höchste Nettozuwachs an Premium-Abonnenten in einem ersten Quartal seit 2020 sowie ein Rekordhoch beim operativen Ergebnis.

Spotify gibt Q1/2025 Quartalszahlen bekannt – 268 Millionen Premium-Abonnenten

Spotify ist bei den Musik-Streaming-Abonnentenzahlen weiterhin mit deutlich Abstand die Nummer 1. So blickt das Unternehmen im abgelaufenen Quartal auf 268 Millionen zahlende Premium-Kunden. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Wachstum von 12 Prozent. Gleichzeitig stellt es den höchsten Nettozuwachs in einem ersten Quartal seit 2020 dar.

Die Zahl der monatlich monatlich aktiven Nutzeren (MAU) stieg auf 678 Millionen, ein Zuwachs von 10 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Gesamtumsatz stieg im Vorjahresvergleich um 15 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Die Bruttomarge stieg im Jahresvergleich um 400 Basispunkte auf 31,6 Prozent. Das operative Ergebnis stieg auf 509 Millionen Euro.

Daniel Ek, Gründer und CEO von Spotify: „Die zugrunde liegenden Daten sind im Moment sehr gesund: Das Engagement bleibt hoch, die Bindung der Kund*innen ist stark und dank unseres Freemium-Modells haben Menschen die Flexibilität, bei uns zu bleiben, selbst wenn sich die Zeiten unsicherer anfühlen. Kurzfristig mag es etwas Unruhe geben, aber wir bleiben zuversichtlich, was die langfristige Entwicklung angeht, und die Richtung, in die wir uns bewegen, fühlt sich klarer an denn je.“

Zahlen und Fakten in der Übersicht