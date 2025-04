Die Trump-Regierung würde es sehr begrüßen, wenn Apple seine iPhone-Modelle in den USA zu produzieren lässt. Dies scheint jedoch unrealistisch. Aufgrund der aktuellen Zoll-Thematik sieht sich Apple eher gezwungen, die iPhone-Produktion weiter aus China nach Indien zu verlagern. Nun heißt es, dass eine neue iPhone-Fabrik in Indien in Betrieb genommen wurde und ein zweiter Standort in den nächsten Tagen „ans Netz geht“.

Apple erweitert iPhone-Produktion in Indien um zwei neue Fabriken

Apple baut seine Präsenz in Indien weiter auf und setzt zukünftig mit seinen Fertigungapartnern auf zwei neue Fabriken, um iPhones in Indien zu produzieren. Der erste Standort ist eine iPhone-Fabrik von Tata Electronics in Hosur, die mit der Montage von iPhone-Modellen der vorherigen Generation beauftragt ist. Reuters schreibt

Ein neues Werk von Tata Electronics in Hosur im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu hat vor Kurzem den Betrieb aufgenommen und wird ältere iPhone-Modelle auf einer Fertigungsstraße produzieren, so eine Quelle. Ein weiteres, 2,6 Milliarden Dollar teures Werk des taiwanesischen Unternehmens Foxconn, das sich derzeit in Bengaluru im Bundesstaat Karnataka im Bau befindet, wird laut vier Quellen, darunter einem Regierungsbeamten, innerhalb weniger Tage ebenfalls mit einer Fertigungsstraße den Betrieb aufnehmen.

Weiter heißt es in den Bericht, dass die zweit-genannte Foxconn Fabrik in der Lage sein wird, 300 bis 500 iPhones pro Stunde zu fertigen. Dort sollen das iPhone 16 und iPhone 16e vom Band laufen.

Das Foxconn-Werk in Indien soll bis Ende 2027 voraussichtlich 50.000 Menschen in verschiedenen Funktionen beschäftigen. Das Werk ist Teil einer 2,6 Milliarden Dollar schweren Investition in Bengaluru. Jüngsten Berichten zufolge, möchte Apple einen Großteil der iPhone-Produktion der in den USA verkauften Modelle aus China nach Indien verlagern. Zwar genießt Apple derzeit Ausnahmen von den Trump-Zöllen auf Importe aus China, diese dürften jedoch nur vorübergehend sein.