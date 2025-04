Im Vorfeld der Bekanntgabe des nächsten Quartalsberichts nimmt Apple in zwei wichtigen Bereichen Führungswechsel vor. Die Änderungen betreffen sowohl die Apple-Music-Abteilung als auch die globalen Teams für Regierungsbeziehungen des Unternehmens.

Personalwechsel in zwei Kernbereichen

Apple Music wird nun gemeinsam von Rachel Newman und Ole Obermann geleitet. Newman ist eine langjährige Apple-Führungskraft, während Obermann Erfahrung in der Musikindustrie aus seiner Zeit bei TikTok mitbringt.

Beide werden an Oliver Schusser berichten, der im Unternehmen immer mehr Verantwortung übernimmt. Im vergangenen Jahr hatte Schusser seine Rolle um die Aufsicht über Apple TV+, Sportinitiativen, Beats und internationale Dienste erweitert. Er berichtet direkt an Eddy Cue, den Senior Vice President of Online Services von Apple. Die Ernennung einer Doppelspitze für Apple Music dürfte darauf abzielen, Schussers zunehmende Aufgaben zu entlasten und stellt gleichzeitig eine stabile Weiterführung der Musikstrategie sicher.

Im Bereich globale Angelegenheiten strukturiert Apple die Verwaltung seiner Teams für Regierungsbeziehungen um. Die Verantwortlichen für Europa und Asien werden nun direkt an Lisa Jackson berichten. Jackson, eine ehemalige Regierungsbeamtin der Obama-Regierung, leitet bereits die umwelt- und sozialpolitischen Bemühungen von Apple und berichtet an CEO Tim Cook. Mit diesen Änderungen wird die Verantwortung von Nick Ammann, Apples Vice President für globale Politik, abgelöst.

Ammann berichtet weiterhin an Jackson, wird sich aber jetzt speziell auf Indien und China konzentrieren. Er wird auch weiterhin als Apples wichtigster Verbindungsmann zur Trump-Regierung fungieren, eine Position, die er bereits während Trumps vorheriger Amtszeit innehatte.