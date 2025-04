Anfang dieses Jahres kündigte Apple mit „Bono: Stories of Surrender“ den ersten „abendfüllender“ Film, der auf Apple Vision Pro in Apple Immersive Video verfügbar ist, an. Exakt einen Monat vor der Premier steht nun der offizielle Trailer bereit.

„Bono: Stories of Surrender“: offizieller Trailer ist da

Seit vielen Jahren arbeiten Apple und U2 auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Der jüngste Beweis der Kooperation ist der erste „abendfüllende“ Film, der auf Apple Vision Pro in Apple Immersive Video sein wird.

„Bono: Stories of Surrender“ erscheint am Freitag, den 30. Mai, auf Apple TV+ und ist gleichzeitig für Vision Pro-Nutzer in Apple Immersive Video verfügbar

Der Film basiert auf seinen gefeierten Memoiren „Surrender: 40 Songs, One Story“ und der begleitenden Buch-/Theatertournee und stammt von RadicalMedia und Plan B Entertainment. Regie führte der preisgekrönte Filmemacher Andrew Dominik („The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford“ und „Blonde“).

Apple schreibt

„Bono: Stories of Surrender“ ist eine lebendige Neuinterpretation von Bonos hochgelobter Ein-Mann-Bühnenshow “Stories of Surrender: An Evening of Words, Music and Some Mischief…”. Während er den Vorhang über ein bemerkenswertes Leben und die Familie, Freunde und den Glauben lüftet, die ihn herausgefordert und gestärkt haben, enthüllt er auch persönliche Geschichten über seinen Weg als Sohn, Vater, Ehemann, Aktivist und Rockstar. Neben nie zuvor gesehenem, exklusivem Filmmaterial der Shows im Beacon Theatre zeigt der Film Bono bei der Aufführung vieler der legendären U2-Songs, die sein Leben und sein Vermächtnis geprägt haben.

Bei Apple Immersive Video handelt es es sich um ein bemerkenswertes Medienformat, das in 8K mit Spatial Audio aufgenommen wird, um ein 180-Grad-Video zu produzieren, das die Zuschauer mit Bono auf die Bühne und in den Mittelpunkt seiner Geschichte versetzt.