Apple arbeitet an einer neuen Generation seiner Apple Watch SE. Den jüngsten Informationen zufolge befinden sich die Displays für das kommende Einsteiger-Modell bereits in der Produktion. Dabei zeichnet sich ab, dass die Displaygröße der Apple Watch SE anwachsen könnte.

Apple Watch SE 3 könnte größeres Display erhalten

Display-Analyst Ross Young, der in den letzten Jahren mehrfach seine guten Kontakte zur Apple Lieferkette nachgewiesen hat, meldet sich nun zur kommenden Apple Watch SE 3 zu Wort.

Young gibt nun zu verstehen, dass die neue Apple Watch SE 3 in den Displaygrößen 1,6 Zoll und 1,8 Zoll zur Verfügung stehen wird. Dies führt möglicherweise zu etwas größeren Modellen. Die Apple Watch SE 2 ist in den Größen 40 mm und 44 mm erhältlich. Die aktuelle Apple Watch SE basiert auf der Apple Watch 6. Die neue Apple Watch SE 3 könnte auf der Apple Watch 7 basieren und in den Größen 41mm und 45mm angeboten werden.

Denkbar ist allerdings auch, dass Apple auf ein komplett neues Design für die Apple Watch SE 3 setzt. In den letzten Monaten gab es Gerüchte, dass die Apple Watch SE 3 in einem Kunststoffgehäuse in verschiedenen Farben angeboten wird. Zuletzt schien das Projekt jedoch vor dem Aus. Dies könnte dazu führen, dass das Gehäuse kleiner und das Display gleichzeitig größer wird. Ob Apple jedoch dieses Designansatz verfolgt, bleibt abzuwarten.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple die Apple Watch SE 3 im September dieses Jahres mit der Apple Watch 11 und Apple Watch Ultra 3 ankündigen wird.