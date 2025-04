Im Laufe des heutigen Tages sagte Google-Chef Sundar Pichai im aktuellen Kartellverfahren gegen sein Unternehmen vor Gericht aus. Dabei äußerte er sich hoffnungsvoll , dass Gemini noch in diesem Jahr Teil von Apple Intelligence werden könnte.

Bloomberg formuliert wie folgt

Sundar Pichai, Vorstandsvorsitzender von Alphabet Inc., sagte am Mittwoch in einem Gerichtsverfahren, er hoffe, dass Gemini, der KI-Dienst seines Unternehmens, noch in diesem Jahr als integrierte Option für iPhones hinzugefügt werde.

Während des Gerichtsverfahrens äußerte Pichai seine Hoffnung, dass Gemini, das mit ChatGPT konkurriert, als zusätzliche KI-Option für Apple-Produkte verfügbar sein wird. Pichai sagte, er habe im Laufe des Jahres 2024 mehrere Gespräche mit Apple-Chef Tim Cook geführt und hoffe, bis Mitte dieses Jahres eine Einigung erzielt zu haben.