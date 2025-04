Der Smart-Home-Hersteller hat am heutigen Tag einen Matter-kompatiblen Rolladenschalter angekündigt. Dieser ist ab sofort – und nur für kurze Zeit – zum Einführungspreis von 27,87 Euro erhältlich.

Meross kündigt Matter Rolladenschalter an

Meross blickt mittlerweile auf ein großes Portfolio an Smart-Home-Zubehör. Auch einen Rolladenschalter hat der Hersteller bereits im Programm. Mit dem Rolladenschalter MRS105 bringt das Unternehmen nun allerdings seinen ersten Matter-kompatiblen-Rolladenschalter auf den Markt. Dabei werden die Befehle direkt auf dem Gerät verarbeitet, ohne dass Daten an die Cloud übertragen werden.

Dank Plug & Play Setup ist ein einfaches Einbinden des MRS105 über einen QR-Code möglich. Eine separate App ist nicht erforderlich. Der Rolladenschalter ist mit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home und Samsung SmartThings kompatibel. Es ist lediglich ein Matter Hub erforderlich (z.B. HomePod, Echo Dot oder Nest Hub). Darüberhinaus ist ein Nullleiter zwingend erforderlich. Zudem wird das 2,4GHz WiFi-Netz unterstützt.

Meross setzt beim MRS105 auf Abmessungen von 55 x 55mm. Dieser passt damit in einen 80 x 80mm Rahmen und in eine Standard-Unterputzdose. Der Hersteller wirbt zudem mit einer automatische Kalibrierung und Planung. Der Rolladenschalter passt sich automatisch an Jalousiepositionen an. Ihr könnt Auslöser für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang einstellen. Zudem besitzt das Gerät über eine CE/TÜV-Zertifizierung mit feuerfestem Gehäuse.

Der Listenpreis des Meross MRS105 beträgt 37,99 Euro. Der Einführungspreis liegt bei 27,87 Euro. Um diesen zu erhalten müsst ihr zwingend den 10 Euro Rabatt-Coupon auf der Amazon Produktseite aktivieren.