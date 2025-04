Apple treibt seinen Plan voran, die Chipherstellung in den USA zu stärken. So berichtet 9to5Mac, dass der Bau von TSMCs dritten Halbleiterwerk in Arizona begonnen hat. Apple wird der Hauptkunde des Werks sein. Apple-CEO Tim Cook sagte in dem Zusammenhang, dass er „begeistert“ sei, der erste Kunde von TSMCs Arizona-Chipwerken zu sein.

Mehr Chips aus den USA

Das neue US-Werk des taiwanesischen Auftragsfertiger TSMC ist Teil der umfassenderen Bemühungen, die im Rahmen des U.S. CHIPS Act gestartet wurden, um die Halbleiterproduktion in den USA zu fördern. Neben Apple haben sich auch NVIDIA und AMD entschieden, Chips aus den Werken in Arizona zu beziehen.

Apple hatte seine Absicht, Chips in den USA produzieren zu lassen, erstmals im Jahr 2022 angekündigt. Damals wurde das Vorhaben als großer Erfolg für das CHIPS-Gesetz gewertet. TSMC beschränkte seine modernste Chipfertigung jedoch auf seinen Hauptsitz in Taiwan, was bedeutete, dass die Werke in Arizona nur Chips für ältere Apple-Geräte herstellen konnten. Kürzlich kündigte TSMC jedoch an, die Entwicklung zu modernisieren, sodass die US-Fabriken bald in der Lage sein werden, Chips herzustellen, die drei Generationen alt sind, statt wie bisher vier bis fünf Generationen.

Das ist zwar ein Schritt nach vorne, es sollte jedoch bedacht werden, dass die Werke in den USA immer noch hinter dem aktuellen Stand hinterherhinken und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. So hat gerade erst Taiwans Wirtschaftsministerium beschlossen, dass in ausländischen Halbleiterwerken maximal die vorherige Fertigungsgeneration hergestellt werden darf. Chips der neuesten Generation dürfen von TSMC somit nicht in den USA gefertigt werden.