Etwas mehr als vier Monate trennen uns noch von der Ankündigung der neuen iPhone 17 Modelle. Genau wie in den letzten Jahren rechnen wir damit, dass Apple die neuen Flaggschiff-Modelle Anfang September ankündigen und zeitnah auf den Markt bringen wird. Ein neues Video verschafft uns das Gefühl, wie die neuen iPhone 17 Modelle im Vergleich zur iPhone 16 Serie wirken.

Video: iPhone 17 Dummys im Vergleich zum iPhone 16

Die Gerüchte zur iPhone 17 Serie, die in den letzten Wochen aufgetaucht sind, sprechen eine identische Sprache, so dass wir uns langsam aber sicher einbilden, zu wissen, wohin die Reise geht. So haben wir unter anderem Renderings, Dummys, schematische Zeichnungen, Cases etc. zu Gesicht bekommen.

Die neueste iPhone 17 Bilder stammen von Leaker Sam Kohl. Im Video vergleicht Kohl physische Modelle, die die gemunkelten Designs des iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max nachbilden sollen. Das Video fasst die neuesten Spezifikationen der iPhone 17 Serie basierend auf Gerüchten und Leaks zusammen.

Erstmals, so heißt es, wird Apple auf ein ultra-dünnes Air-Modell setzen. Dieses soll das bisherige Plus-Modell ablösen. Sowohl das neue Air-Modell, als auch die beiden Pro-Modelle sollen über eine neue Kameraleiste auf der Rückseite verfügen. Das iPhone 17 soll hingegen das Design des iPhone 16 aufweisen und keine Kameraleiste erhalten.

Wie immer gilt: Apple Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Nichtsdestotrotz rechnen wir damit die aktuellen Gerüchte der Wahrheit schon ziemlich nahe kommen.