Apple hat vor wenigen Augenblicken die Q2/2025 Quartalszahlen bekannt gegeben. Nachdem der Hersteller aus Cupertino vor wenigen Wochen in Aussicht gestellt hatte, dass das Unternehmen am heutigen Abend seine Geschäftszahlen veröffentlichen wird, liegen diese nun vor. Apple hat in den Monaten Januar bis März 2025 einen Umsatz von 95,36 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 24,78 Milliarden Dollar erzielt.

Vor wenigen Augenblicken hat Apple seine Q2/2025 Geschäftszahlen veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht verwirren. Dass Apple Geschäftsjahr entspricht nicht einem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q2 das kalendarische Q1 und somit die Monate Januar bis März 2025. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat Apple verschiedene Neuheiten auf den Markt gebracht, darunter das neue MacBook Air M4, einen neuen Mac Studio, das iPhone 16w sowie das iPad Air M3. Diese Neuheiten wirkten sich auf die Geschäftszahlen aus.

Alles in allem konnte Apple im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 95,36 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 24,78 Milliarden Dollar (1,65 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Im Q2/2024 waren es 90,75 Milliarden Dollar Umsatz bei 23,64 Milliarden Dollar Gewinn (1,53 Dollar Gewinn pro Aktie).

“Today Apple is reporting strong quarterly results, including double-digit growth in Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We were happy to welcome iPhone 16e to our lineup, and to introduce powerful new Macs and iPads that take advantage of the extraordinary capabilities of Apple silicon. And we were proud to announce that we’ve cut our carbon emissions by 60 percent over the past decade.”

“Our March quarter business performance drove EPS growth of 8 percent and $24 billion in operating cash flow, allowing us to return $29 billion to shareholders,” said Kevan Parekh, Apple’s CFO. “And thanks to our high levels of customer loyalty and satisfaction, our installed base of active devices once again reached a new all-time high across all product categories and geographic segments.”