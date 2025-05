Den offiziellen Trailer zu „Murderbot“ haben wir bereits vor wenigen Wochen zu Gesicht bekommen. Nun geht es langsam aber sicher in die heiße Phase. Bevor die neue SciFi-Serie am 16. Mai 2025 auf Apple TV+ startet, fand nun die Weltpremiere statt.

„Murderbot“ feiert Weltpremiere

Kürzlich feierte Apple TV+ am Regal Union Square die Weltpremiere des mit Spannung erwarteten Science-Fiction-Thrillers „Murderbot“. Die zehnteilige Serie wurde von den Oscar-Nominierten Chris und Paul Weitz kreiert und ist mit Emmy-Preisträger Alexander Skarsgård besetzt, der auch als ausführender Produzent fungiert.

„Murderbot“ startet am 16. Mai mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+. Bis zum 11. Juli starten immer freitags neue Episoden.

Zu den Gästen der „Murderbot“-Premiere auf dem roten Teppich gehörten Alexander Skarsgård, die Schöpfer und Showrunner Chris und Paul Weitz sowie die Serienstars Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones und Tamara Podemski.

Falls ihr euch jetzt noch fragt, um was es sich bei der Serie dreht, so haben wir auch darauf eine Antwort. „Murderbot“ basiert auf Martha Wells‘ mit Hugo- und Nebula-Awards ausgezeichneter Bestseller-Buchreihe „The Murderbot Diaries“ und ist ein Science-Fiction-Thriller/eine Komödie über ein sich selbst hackendes Sicherheitskonstrukt, das von menschlichen Emotionen entsetzt ist, sich aber dennoch zu seinen verletzlichen Klienten hingezogen fühlt. Gespielt von Skarsgård muss Murderbot seinen freien Willen verbergen und einen gefährlichen Auftrag erfüllen, obwohl er eigentlich nur in Ruhe gelassen werden möchte, um futuristische Seifenopern zu schauen und seinen Platz im Universum zu finden. Einen Vorgeschmack gibt euch der eingebundene Trailer.