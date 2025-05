Wie Bloomberg berichtet, arbeitet Apple mit dem KI-Spezialisten Anthropic zusammen, um dessen Sprachmodell Claude in eine neue Version der Xcode-Entwicklungsumgebung zu integrieren. Claude hat sich bereits in vielen Programmieraufgaben bewährt und gilt als besonders zuverlässig, wenn es um die Unterstützung bei der Code-Erstellung geht.

Apple testet KI-Hilfe für Entwickler

Aktuell testet Apple das Claude-Sonnet-Modell intern in einer speziellen Xcode-Version, die ausschließlich Mitarbeitenden zur Verfügung steht. Damit will das Unternehmen herausfinden, wie sich die Arbeit von Entwicklern effizienter gestalten lässt.

Lange galt Apple als eher vorsichtig im Umgang mit KI, vor allem wenn es um softwareseitige Unterstützung für Nutzer ging. Doch mit den Fortschritten in der Sprachmodell-Technologie hat sich diese Haltung offenbar verändert. Die neue Xcode-Version soll nicht nur Codevorschläge machen, sondern auch Benutzeroberflächen testen und bei der Fehlersuche helfen. Und das alles direkt dort, wo programmiert wird.

Ein ganz neues Konzept ist das nicht. Bereits im letzten Jahr hatte Apple mit Swift Assist einen eigenen KI-basierten Assistenten angekündigt. Doch die internen Tests fielen ernüchternd aus. So lieferte das Tool teils ungenaue Ergebnisse und sorgte eher für zusätzliche Arbeit als für Erleichterung. Diese Erfahrungen dürften ein Grund dafür sein, dass Apple nun auf das Know-how von Anthropic setzt.

Parallel dazu erweitert Apple auch in anderen Bereichen sein KI-Angebot. ChatGPT ist bereits in iOS 18 integriert, Unterstützung für Googles Gemini ist in Arbeit, und in China kooperiert Apple mit Baidu und Alibaba. Die Zusammenarbeit mit Anthropic konzentriert sich jedoch gezielt auf die Optimierung der Entwicklerumgebung.

Ob die neue Xcode KI-Version bald auch externen Entwicklern zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch offen. Womöglich wissen wir bereits nächsten Monat mehr, wenn das Unternehmen seine Worldwide Developer Conference in der Woche vom 9. Juni abhält.