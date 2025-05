Apple Music stellt sich strategisch neu auf. So soll der Dienst nun gemeinsam von Rachel Newman und Ole Obermann geleitet werden. Besonders interessant ist hierbei die Verpflichtung von Obermann, der Erfahrung in der Musikindustrie aus seiner Zeit bei TikTok mitbringt. Wie 9to5Mac berichtet, könnte genau diese Erfahrung Apple Music schon bald einige Neuerungen bescheren.

Apple Music mit Doppelspitze

Apple hat zwei neue Co-Leiter für die Führung von Apple Music ernannt. Rachel Newman, eine erfahrene Führungskraft innerhalb des Unternehmens, wird von Ole Obermann unterstützt, der neu bei Apple ist, aber umfangreiche Erfahrungen aus seiner früheren Tätigkeit als Global Head of Music Business Development von TikTok mitbringt. Die Ernennung von Obermann stellt eine seltene externe Einstellung direkt in eine leitende Position dar und lässt vermuten, dass Apple seine Herangehensweise an das Thema Musik-Streaming überdenken könnte und möglicherweise neu beleben will.

Obermanns Rolle bei Apple konzentriert sich auf „Strategie und Innovation“, eine neu geschaffene Position, die angeblich speziell für eine Neuausrichtung geschaffen wurde. Während seiner Zeit bei TikTok spielte Obermann eine wichtige Rolle bei der Aushandlung von Künstlerpartnerschaften und trug dazu bei, dass Musikinhalte auf der Plattform an Bedeutung gewannen.

Ein wichtiger Deal während Obermanns Amtszeit bei TikTok war die Rückkehr der Universal Music Group auf die Plattform, nachdem UMG im Januar/Februar letzten Jahres aufgrund eines Lizenzstreits seine Musik von TikTok zurückgezogen hatte. Obermann zeigt sich auch für einen Vertrag mit Taylor Swift verantwortlich, den TikTok als „den ersten Künstlervertrag dieser Art“ bezeichnete. Bei seinem Wechsel zu Apple Music soll er dieses Fachwissen in ein stärker produktorientiertes Umfeld einbringen, in dem langfristige Innovationen eine zentrale Priorität spielen sollen.

Seit der Einführung von Apple Music hat der Dienst zwar Verbesserungen wie 3D-Audio und eine neue SharePlay-Funktion erhalten, der Kern der Benutzererfahrung ist jedoch relativ konstant geblieben. Wahrscheinlich soll Obermann frischen Wind in das Angebot bringen, und zwar mit Star-Power.