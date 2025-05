Apple wird seine Worldwiede Developers Conference 2025 nutzen, um am 09. Juni einen ersten Ausblick auf iOS 19 zu geben. Hinter den Kulissen laufen längst die Vorbereitungen. Apple arbeitet allerdings nicht nur an iOS 19.0, sondern auch bereits an verschiedenen iOS 19.x Updates. Unter anderem zeigt sich iOS 19.4 in Serverlogs.

Apple testet bereits iOS 19.4

Macrumors hat in seinen Serverlogs Zugriff von iOS 19.4 registriert. Dies impliziert, dass eine kleine Gruppe von Apple Software-Ingenieuren bereits an dem x.4 arbeitet.

Allgemein wird damit gerechnet, dass iOS 19.4 im März oder April nächsten Jahres veröffentlicht wird. Von daher ist dieses Update noch rund ein Jahr entfernt. Offenbar wurde die Entwicklung von iOS 19.4 begonnen, als Apple vor wenigen Wochen die Verschiebung von Siri-Funktionen von Apple Intelligence bekannt gegeben hat. Ob Apple allerdings noch ein Jahr benötigt, um die Funktionen zu implementieren, bleibt abzuwarten. Zuletzt hieß es, dass die Funktionen bereits im Herbst mit iOS 19.0 oder iOS 19.1 eingeführt werden.

Konkret hatte Apple drei Siri-Funktionen angekündigt, die verschobene wurden. Mit der Einführung von „Personal Context“ soll Siri in der Lage sein, auf persönliche Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese verarbeiten. Eine weitere geplante Funktion ist „Onscreen Awareness“. Mit dieser Verbesserung kann Siri den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Inhalt erkennen und darauf basierend entsprechende Aktionen ausführen. Zudem soll Siri eine tiefere App-Integration erhalten. Das bedeutet, dass Siri in der Lage sein wird, mehr in und zwischen Apps zu tun.