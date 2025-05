Knapp fünf Jahre sind es mittlerweile her, dass wir uns im Rahmen eines Tests mit der Familienkonfiguration der Apple Watch beschäftigt haben. Mit der Familienkonfiguration soll die Apple Watch Personengruppen zugänglich gemacht werden, die kein iPhone besitzen. Genau dieses Thema lässt Apple in einer Videoreihe erneut aufleben.

„Apple Watch für deine Kinder“

Auf seinem kanadischen YouTube-Kanal hat Apple drei Videos veröffentlicht, die die Vorteile der Familienkonfiguration bewerben, was Apple mit „Apple Watch für deine Kinder“ zusammenfasst. In jedem Video benutzt ein Kind seine Apple Watch, um seinen Eltern eine SMS zu schicken. In einem Video wird dabei ein jugendlicher Ausflug ins Einkaufszentrum schnell enttarnt, dank der Standortfreigabe und elterlichem Spürsinn.

Die Familienkonfiguration ist ein sehr hilfreiches Tool. Die Apple Watch soll Personengruppen zugänglich gemacht werden, die kein iPhone besitzen. So kann beispielsweise eine „ältere“ Apple Watch, die ein Anwender normalerweise verkaufen würde, wenn er sich eine neue zulegt, weiterhin innerhalb der Familie für Kinder oder ältere Familienmitglieder genutzt werden. Natürlich kann auch eine komplett neue Apple Watch für die Familienkonfiguration genutzt werden. Dabei werden alle persönlichen Daten, einschließlich Standort, Kommunikation, Fitness und Gesundheit, auf den Geräten und in der iCloud sicher verschlüsselt.

Die Familienkonfiguration setzt voraus, dass ein Kind eine Apple Watch Series 4 oder neuer mit watchOS 7 oder neuer nutzt, während die Eltern ein iPhone 6s oder neuer mit iOS 14 oder neuer besitzen müssen. Für den vollen Funktionsumfang wird eine Apple Watch mit Mobilfunknetz empfohlen. Bei Apple Watch Modellen, die nur über Wi-Fi verfügen, sind einige Funktionen eingeschränkt. Weitere Informationen bietet Apple auf seiner Webseite mit dem passenden Titel: „Apple Watch für deine Kinder.“