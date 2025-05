Formel-1-Star Lewis Hamilton wurde vor kurzem im Apple Park in Begleitung von Apple-CEO Tim Cook gesehen. Hamilton ist derzeit an zwei großen Projekten mit Apple beteiligt. Er ist als Produzent am kommendem Formel-1-Film involviert und erhält eine eigene Doku auf Apple TV+.

Hamiltons neue Apple-Projekte

Der Spielfilm „F1“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle soll am 27. Juni in die Kinos kommen. Hamilton bringt dabei nicht nur seine Rennerfahrung ein, sondern begleitet das Projekt aktiv als Produzent. Ziel ist es, die Welt der Formel 1 so realitätsnah wie möglich auf die Leinwand zu bringen.

Brad Pitt spielt in „F1“ Sonny Hayes, ein ehemaliger Fahrer, der in die Formel 1 zurückkehrt. In den 1990er Jahren war Hayes noch ein erfolgreicher F1-Fahrer, der sich nach einem schweren Unfall aus der Königsklasse des Rennsports zurückzog. Jetzt soll er zurückkehren und den Formel-1-Rennstall APXGP zum Erfolg führen. Dabei übernimmt Hayes die Mentorenrolle von dem vielversprechenden Rookie Joshua Pearce, gespielt von Damson Idris.

Parallel dazu entsteht bei Apple TV+ eine Dokumentation über Hamiltons Karriere und seinen persönlichen Werdegang. Die Produktion wurde bereits im März 2022 angekündigt. Sie soll einen umfassenden Einblick in das Leben des siebenfachen Weltmeisters geben. Interviews mit Wegbegleitern und prominenten Stimmen ergänzen das Porträt. Thematisiert werden nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch sein gesellschaftliches Engagement sowie seine Rolle als bislang einziger schwarzer Fahrer in der Formel-1-Geschichte.

Neben den beiden bekannten Produktionen gibt es Raum für die Spekulation, dass Apple weitere Kooperationen geplant hat. So vermutet 9to5Mac, dass Hamiltons Besuch im Apple Park auch mit möglichen neuen Vorhaben zu tun haben könnte.