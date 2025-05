Apple präsentiert sich weiterhin als ein Unternehmen, das tief in den Vereinigten Staaten verwurzelt ist. Erst diese Woche bekräftigte CEO Tim Cook dieses Image in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft, die er anlässlich der ersten 100 Tage der Amtszeit von Donald Trump hielt. In dem Video würdigte Cook Trumps Fokus auf die nationale Halbleiterproduktion und bekräftigte das Engagement von Apple, die Produktionskapazitäten im Land zu fördern.

Cook lobt US-Chipstrategie

Tim Cook nutzte die Gelegenheit, um das Versprechen von Apple zu bekräftigen, in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Das Engagement umfasst den Ausbau von Einrichtungen in Staaten wie Texas, Kalifornien, Arizona und Michigan. Die Investition unterstützt auch die Einrichtung einer neuen KI-Serveranlage in Texas und eine beträchtliche Aufstockung des Apple-Fonds für fortschrittliche Fertigung in den USA.

Apple arbeitet mit mehr als neuntausend Zulieferern in allen fünfzig Bundesstaaten zusammen. Ein wichtiges Detail, das Cook mitteilte, ist Apples Plan, im Jahr 2024 über neunzehn Milliarden Chips von lokalen Anbietern zu beziehen. Darunter befinden sich auch Chips, die von TSMC in Arizona hergestellt werden, wo Apple der erste und größte Kunde der Produktionsstätte ist. Das neue US-Werk ist Teil der umfassenderen Bemühungen, die im Rahmen des U.S. CHIPS Act gestartet wurden, um die Halbleiterproduktion in den USA zu fördern.

Die US-Halbleiterproduktion steht im Mittelpunkt der aktuellen US-Politik, was Cook mit seinen Aussagen bekräftigt. Dabei gehen die Bemühungen zu einem großen Teil auf Initiativen der Biden-Administration zurück. Im Jahr 2022 besuchte Cook gemeinsam mit dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden das TSMC-Werk in Arizona, um die Erweiterung der Anlage zu feiern. Bei der Veranstaltung wurden die Auswirkungen des von Biden unterzeichneten CHIPS-Gesetzes hervorgehoben, das eine zentrale Rolle bei der Förderung des Wachstums der heimischen Halbleiterproduktion spielt.