Über die von US-Präsident verhängten Import-Zölle und die Auswirkungen haben wir in den letzten Wochen bereits das ein oder andere Mal informiert. Nun hat sich Apple Chef Tim Cook im Rahmen der Bekanntgabe der Q2/2025 Quartalszahlen zur Materie geäußert.

Tim Cook erklärt, wie sich Zölle auf das Geschäft von Apple auswirken

Cook gab zu Protokoll, dass die Auswirkungen der Zölle auf Q2/2025 begrenzt gewesen seien, da Apple seine Lieferkette und Lagerbestände optimieren konnte. Die Auswirkungen der Zölle auf das Juniquartal könne Apple aufgrund von Unsicherheiten nicht vollständig abschätzen, aber ohne Änderungen würden die Zölle die Kosten von Apple um 900 Millionen Dollar erhöhen.

Konkret sagte Cook

Ich möchte Ihnen nun die Auswirkungen der Zölle im Märzquartal erläutern und Ihnen einen Ausblick auf unsere Erwartungen für das Juniquartal geben. Im Märzquartal waren die Auswirkungen der Zölle begrenzt, da wir unsere Lieferkette und Lagerbestände optimieren konnten. Für das Juniquartal können wir die Auswirkungen der Zölle derzeit nicht genau abschätzen, da wir uns über mögliche zukünftige Maßnahmen vor Quartalsende nicht im Klaren sind. Unter der Annahme, dass sich die aktuellen globalen Zollsätze, Richtlinien und Anwendungen für den Rest des Quartals nicht ändern und keine neuen Zölle eingeführt werden, schätzen wir die Auswirkungen auf zusätzliche Kosten in Höhe von 900 Millionen US-Dollar. Diese Schätzung sollte nicht für Prognosen für zukünftige Quartale verwendet werden, da bestimmte Sonderfaktoren das Juniquartal begünstigen.

In der Tat hat das Unternehmen in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um deutlich diversifizierter aufgestellt zu sein. Cook gab zu verstehen, dass mehr als die Hälfte aller in die USA importierten iPhone-Modelle aus Indien stammten.