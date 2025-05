Einen kleinen Nachtrag zu den am Donnerstag Abend bekannt gegebenen Apple Q2/2025 Quartalszahlen haben wir noch für euch. Apple startet ein Aktien-Rückkaufprogramm und zudem wurde die Dividende der Apple Aktie (AAPL) erhöht.

Apple hat kürzlich seine Q2/2025 Geschäftszahlen bekannt gegeben und hielt im gleichen Atemzug noch zwei weitere Informationen bereit. So hat das Unternehmen ein neues Aktien-Rückkaufprogramm sowie eine Erhöhung der Dividende beschlossen.

Apple schreibt

Der Apple Aufsichtsrat hat eine Bardividende von 0,26 US-Dollar pro Stammaktie beschlossen, was einer Steigerung von 4 Prozent entspricht. Die Dividende wird am 15. Mai 2025 an alle Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss des 12. Mai 2025 Stammaktien besitzen. Der Vorstand hat zudem ein zusätzliches Rückkaufprogramm für Stammaktien im Wert von bis zu 100 Milliarden US-Dollar genehmigt.