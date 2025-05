Apple hat einen neuen Werbespot mit dem Titel „Hands-On mit Apple Intelligence “veröffentlicht, mit dem das Unternehmen alle aktuellen Funktionen von „Apple Intelligence“ und ihre Verwendung erläutert.

Hands on with Apple Intelligence

Ende letzten Jahres ist Apple Intelligence gestartet. Seit rund einem Monat stehen die KI-Funktionen auch bei uns in Deutschland auf dem iPhone und iPad in deutscher Sprache zur Verfügung. Mit dem neuesten Apple-Werbespot geht der Hersteller auf verschiedene Features ein, die Apple Intelligence ermöglicht, dazu gehören:

Bereinigen in der Fotos-App

Genmoji

Image Playground

Mail Zusammenfassungen

Schreibwerkzeuge

Visual Intelligence

ChatGPT-Integration

Im Juni 2024 hatte Apple im Rahmen seiner WWDC-Keynote weitere Funktionen angekündigt, die bislang nicht eingeführt wurden. Vielmehr musste mehrere Funktionen offiziell verschieben, dazu zählen personalisierte Siri-Funktionen. So nahm das Unternehmen auch einen Werbespot offline, der die neuen Siri-Funktionen demonstrierte. Nun steht mit „Hands on with Apple Intelligence“ ein neues Video bereit, welches nur die tatsächlich verfügbaren Features bewirbt.