Apples Ziel ist es, ein iPhone-Display ohne Unterbrechungen zu entwickeln. Die aktuellen iPhone-Modelle verfügen über eine sogenannte Dynamic Island, den nächsten Schritt könnte der Hersteller mit dem iPhone 18 Pro gehen. Diesem Modell wird nachgesagt, dass Apple Face ID bzw. die zugehörige Hardware unter dem Display platziert. Übrig bleiben soll nur noch ein kleines Kameraloch für die Frontkamera.

iPhone 18: Pro-Modelle sollen über Face ID unter dem Display und ein Kameraloch verfügen

The Information zitiert nicht näher genannte Quellen, die behaupten, dass das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max nur ein kleines Loch in der oberen linken Ecke des Displays haben werden, um Platz für die Frontkamera zu bieten. Gleichzeitig soll die gesamte Face ID-Hardware unter dem Bildschirm platziert werden.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten und Face ID unter dem Display implementiert werden, so würden die iPhone 18 Pro Modelle keinen pillenförmigen Ausschnitt (Dynamic Island) mehr am oberen Bildschirmrand besitzen. Es ist jedoch unklar, ob dies gleichzeitig bedeutet, dass die Dynamic Island-Funktionen eingestellt wird. So bietet die Dynamic Island Hinweise auf laufende Aktivitäten, etwa eine Aufnahme in der App „Sprachmemos“, eine AirDrop-Verbindung oder eine Wegbeschreibung in der App „Karten“.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir aus der Gerüchteküche hören, dass Apple beim iPhone 18 Pro auf Face ID unter dem Display setzt. Auch Display-Analyst Ross Young ist ähnliches zu Ohren gekommen. Die iPhone 18 Pro Modelle werden aller Voraussicht nach im September 2026 angekündigt.