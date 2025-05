Wie wir bereits berichtet haben, hat ein US-Bundesgericht Apple dazu gezwungen, externe Zahlungslinks ohne Einschränkungen in iOS-Apps zuzulassen. Apple aktualisierte zwar daraufhin seine App-Store-Richtlinien, hatte jedoch auch angekündigt, Berufung gegen das Gerichtsurteil einzulegen, was laut The Verge nun geschehen ist.

App-Store-Streit geht in die nächste Runde

Laut dem Urteil aus dem Jahr 2021 darf Apple in den USA die Entwickler von iOS-Apps nicht daran hindern, Nutzer auf alternative Zahlungsmethoden außerhalb des App Store zu verweisen. Apple hatte zwar nach dem Urteil Änderungen vorgenommen, diese gingen laut dem Gericht jedoch nicht weit genug.

Als Reaktion auf den jüngsten Gerichtsbeschluss hatte Apple seine Richtlinien zur App-Überprüfung überarbeitet. Apps, die über den US-Store vertrieben werden, können jetzt frei gewählte Schaltflächen, Links und andere Aufforderungen enthalten, die Nutzer zu externen Kaufplattformen führen. Den Entwicklern steht es frei, die Sprache, die Formatierung, die Platzierung und den Stil der Links ohne Einmischung von Apple zu bestimmen. Außerdem erhebt Apple keine Provisionen oder Gebühren für Käufe außerhalb des App Store.

Apple hat dem Gericht zwar schnell Folge geleistet, ist jedoch alles andere als zufrieden mit dem Urteil. Und somit hat das Unternehmen nun die angekündigte Berufung beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht, ein verfahrenstechnischer Schritt, der den Beginn eines längeren Rechtsstreits signalisiert. Die Einreichung selbst bietet nicht viele Details. Sie verweist lediglich auf die Fallnummer und nennt Apples Anwaltsteam.

Zuvor hatte das Unternehmen bereits erklärt, dass Änderungen an den App-Store-Regeln das „sorgfältige Gleichgewicht zwischen Entwicklern und Kunden“ stören würden, was zu irreparablem Schaden für Apple und die Verbraucher führen könnte. Die Neuauflage des Falls erfolgt nach dem Ende des Prozesses zwischen Epic Games und Apple. Die juristische Saga endete damit, dass Apple in fast allen Punkten gewann.