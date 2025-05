Der Veröffentlichungsrhythmus des iPhone ist schon lange vorhersehbar. Jedes Jahr im September stellt Apple sein neues Sortiment vor, von den Standardmodellen bis hin zu den High-End-Pro-Versionen. Dieses Schema könnte sich in Zukunft deutlich ändern. Zudem heißt es, dass Apple bereits an der zweiten Generation des iPhone Air arbeitet, die nächstes Jahr mit einem größeren Display erscheinen soll.

Neuer iPhone-Fahrplan

Wie der Analyst Ming-Chi Kuo (via The Information) berichtet, könnte Apple ab 2026 zu einem gestaffelten Veröffentlichungsrhythmus übergehen und die preisgünstigeren iPhones im Frühjahr und die Pro-Modelle im Herbst auf den Markt bringen. So würde das Basis-iPhone 18 beispielsweise nicht zusammen mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max im Herbst auf den Markt kommen, sondern erst einige Monate später.

Das Jahr 2025 soll jedoch noch dem bekannten Veröffentlichungsmuster folgen. Somit können wir mit einem gemeinsamen Launch des iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Air rechnen. Anfang 2026 soll dann das iPhone 17e das neue Produktjahr bei Apple einläuten.

Später, im Jahr 2026, könnte Apple die Profi-Modelle der iPhone 18 Reihe vorstellen. Dazu gehören das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max, das iPhone 18 Air und das erste faltbare iPhone. Das Basismodell des iPhone 18 soll jedoch nicht zu dieser Gruppe gehören. Stattdessen behauptet Kuo, dass das Basis-iPhone 18 zusammen mit dem iPhone 18e im Frühjahr 2027 erscheinen wird, etwa sechs Monate nach dem Erscheinungsdatum des iPhone 18 Pro.

In diesem Sinne würde Apple Ende 2027 das iPhone 19 Pro, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Air und das faltbare iPhone der zweiten Generation vorstellen. Das bedeutet, dass das Basismodell des iPhone 19 und das iPhone 19e wiederum Monate später, im Jahr 2028, folgen würden.

Apple plant größeres iPhone Air

Apple wird dieses Jahr voraussichtlich das Plus-Modell mit einem „ultradünnen“ iPhone 17 Air ersetzen. Wenn man den letzten Meldungen Glauben schenken darf, wird das iPhone 17 Air an seiner dünnsten Stelle nur 5,5 mm dick sein.

Ein so dünnes Smartphone wirft natürlich Fragen zur Haltbarkeit auf. Apple erinnert sich mit Sicherheit noch zu gut an die „Bendgate“-Saga beim iPhone 6 Plus. Um eine Wiederholung zu vermeiden, wird erwartet, dass das iPhone 17 Air ein kleineres Display erhält, als es Apple lieb ist. Ursprünglich soll das Unternehmen ein 6,9 Zoll Display geplant haben, doch Berichten zufolge wurde die Displaygröße auf 6,6 Zoll zurückgeschraubt, um das Gerät weniger anfällig für Verbiegungen zu machen.

Wie Kuo ausführt, stehen die Chancen gut, dass Apple nächstes Jahr mit der zweiten Generation des Air-Modells das angestrebte 6,9 Zoll Display umsetzen kann. Hier könnten neue bzw. verbesserte Materialien helfen. So soll bereits für die erste Generation ein neues Gehäuse aus Titan und Aluminium geplant sein, dank dem das Gerät zugleich leicht und stabil genug ist. Diese Mischung könnte für nächstes Jahr verbessert werden, sodass der ursprüngliche Display-Plan umgesetzt werden kann.